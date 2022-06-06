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Обслуговування в українських
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 81828384

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.1 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 14:40

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  Vadim1212 написав:Банк зачисляет Деньги на карту

а каким макаром вы это делаете?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 15:33

  Amethyst написав:
  Ferlakur написав:
  ramzes4 написав:Самир звонил :) Информационный звонок с целью напомнить о существовании и стабильной работе банка.
Говорит, три дня как вышли на работу.

А у меня в приложении Самир сменился на Валентину Савченко.

А пан Колбасов тож вышел на работу? Мне щот нуна закрыть, срачно!


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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 17:02

  Amethyst написав:
  Vadim1212 написав:Банк зачисляет Деньги на карту

а каким макаром вы это делаете?

С карты другого банка пришла сумма , на карте остаток увеличивается сразу а пользоваться можно только через 3-7 дней . На 4й день рассчитываешься картой а эта сумма потом уходит в овердрафт и карта блокируется

Консультант,

Слава Україні!"

Це технічна проводка, яка ніяким чином не
впливає на ваш залишок. При
цьому його необхідно вказати в
виписці для дотримання
стандартів обліку.

Якщо вам надходить переказ
коштів з карти на карту, по карті,
для вашої зручності, вони стануть
доступними одразу. При цьому, по
рахунку сума дозараховується
упродовж трьох робочих днів.
Якщо ви цю суму використовуєте
по карті до і'і повного зарахування,
за рахунком виникає технічний
мінус, при цьому, після повного
зарахування, сума за карткою і за
рахунком вирівнюється, і ця
технічна заборгованість зникає.
Воттакие ответы постоянно.
Востаннє редагувалось Vadim1212 в Пон 06 чер, 2022 17:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 17:31

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  Vadim1212 написав:а пользоваться можно только через 3-7 дней

Агаа
А как тада пользуетесь? Шото покупаете, оплачивая картой?
Или гоняете переводы закордон? Похоже отут собака порылась, причем еще влетаее на комисс за конвертацию и DCC (палка?).
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 17:47

А как с Укрсиб за кордон отправить.? Вот пару раз и закидывал на эту карту чтоб расчитатьсяя на сайтах а оно не пускает. А при перекидке назад на другие карты свои в Украине и происходит блок.
Вышевыложил ответ
Vadim1212
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 18:51

  Vadim1212 написав:А как с Укрсиб за кордон отправить.? Вот пару раз и закидывал на эту карту чтоб расчитатьсяя на сайтах а оно не пускает. А при перекидке назад на другие карты свои в Украине и происходит блок.
Вышевыложил ответ

Вам відповіли, що рядок "Погашення заборгованості, яка не передбачена договором" у історії операцій - це чисто технічна проводка і на неї звертати увагу не потрібно, бо Укрсиб за це не карає. Крім того, Вам пояснили принцип, як вона виникає. Жодної інформації про блокування картки чи рахунку там не наведено.

За кілька років користування Укрсибом, я так такі технічні проводки бачив десятки разів і жодного разу не виникало ні блокування картки, ні проблем з розрахунком на суму, що ще не була проведена. Саме тому Amethyst намагається Вас розпитати докладніше, як саме ви поповнюєте і де після цього намагаєтеся розрахуватися, що у Вас це проходить якось інакше, ніж у більшості клієнтів. З високою ймовірністю, проблема не у зарахуваннях, а у типі операцій, які Ви намагаєтеся здійснити. Для початку уточніть валюту операції, MCC та розташування мерчанта.

Крім того, варто зазначити, що переказ з іншого банку (СЕП) за реквізитами рахунку у робочий час, буде проведено за рахунком у той же день, що дозволяє повністю уникнути технічних овердрафтів. Можете поекспериментувати з тим, чи вирішить це Вашу проблему.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 19:17

В среду деньги с карты на карту с привата упали на Укрсиб p2p. В пятницу отправляю часть с этих денег на альфу или другой банк, сумма уходит но на карте в мою приложении кроме дебетового остатка ниже начинает показывать и кредитовый на сумму отправки и карта блокируется. Потом задолженность в теч нескольких дней гасится но счёт разблокируется только через запрос
У меня 2 года тоже работало все нормально о там и остатки были большие. Теперь остатки небольшие и с начала марта уже 4й раз такая ситуация

Дякую за очікування.
Кредитна карта не призначена для

користування коштами. Відповідно
: система сприймає технічну
і заборгованість як реальну та
Блокує рахунок . Зняти блокування
Е зможемо після того, як переказ з
іншого банку повністю надійде на
рахунок. Регламент до З роб. днів.
Vadim1212
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 19:32

Что мешает вместо кредитки для собственных средств пользоваться дебеткой? Тем более банк сам пишет что кредитка не для этих целей. В приложении виртуалку открывается довольно легко
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 20:16

Открыть ещё одну чтоб даже для изменения лимита по 3 раза звонить на поддержку. Легче вывести с этой деньги и все закрыть. У меня счетов и карт хватитает и в других банках. И неважно дебеная или кредитная за 23 года пользования первый банк с такими проблемами. Скоро наверное после пополнения через банкомат возможность использования будет когда деньги из банкомата в кассу доставят.
Vadim1212
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 20:17

  Vadim1212 написав:В среду деньги с карты на карту с привата упали на Укрсиб p2p. В пятницу отправляю часть с этих денег на альфу или другой банк, сумма уходит но на карте в мою приложении кроме дебетового остатка ниже начинает показывать и кредитовый на сумму отправки и карта блокируется. Потом задолженность в теч нескольких дней гасится но счёт разблокируется только через запрос
У меня 2 года тоже работало все нормально о там и остатки были большие. Теперь остатки небольшие и с начала марта уже 4й раз такая ситуация

Дякую за очікування.
Кредитна карта не призначена для

користування коштами. Відповідно
: система сприймає технічну
і заборгованість як реальну та
Блокує рахунок . Зняти блокування
Е зможемо після того, як переказ з
іншого банку повністю надійде на
рахунок. Регламент до З роб. днів.

Не хотите иметь таких проблем пополняте укрсиб по реквизитам, они пополнение через p2p всегда медленно по счету проводили.
antey718
 
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