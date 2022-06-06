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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 чер, 2022 20:42
Я думал такое только в ощаде осталось а оно нет. Банк просто отмазки придумывает и все. Какие зачисления могут быть если эти все операции проводятся клирингом по корсчету каждый день по всем картам одной системы а они парят что по каждому перечислению платёж идёт.
Это тоже самое что по вестерн юнион сказать что перевод мы видим но не выдадим пока банк отправителя деньги не пришлёт
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Vadim1212
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Додано: Пон 06 чер, 2022 21:06
Vadim1212 написав:
Я думал такое только в ощаде осталось а оно нет. Банк просто отмазки придумывает и все. Какие зачисления могут быть если эти все операции проводятся клирингом по корсчету каждый день по всем картам одной системы а они парят что по каждому перечислению платёж идёт.
Это тоже самое что по вестерн юнион сказать что перевод мы видим но не выдадим пока банк отправителя деньги не пришлёт
Не пойму смысла осыпания проклятиями тут банка. Что поменяется? Тем более что как оказывается вы не правы изначально. Вы для своих целей решили использовать карту которая для подобных операций не приспособлена. Ну бывает такое, что банки щепетильно относятся к назначению карт. Но далее, после того как вам показали, что вы делаете не так и как можно сделать по другому, вы зачем-то начинаете демонстрировать свои низкие знания в том как работают те или иные банковские продукты. При чем тут вестерн и то как он выдает переводы к р2р? Это разные процессы в принципе. И риски тут совсем разные. Да ряд банков могут брать на себя подобные риски и давать вам пользоваться еще не поступившими средствами без последствий. Но есть банки которые конкретно наказывают за подобные овердрафты. В вашем случае по моему убеждению вместо того, чтобы демонстрировать что вы не понимаете как работают банки, лучше задуматься что именно вы делаете не так и попытаться все сделать правильно.
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Додано: Пон 06 чер, 2022 21:13
Vadim1212 написав:
Я думал такое только в ощаде осталось а оно нет. Банк просто отмазки придумывает и все. Какие зачисления могут быть если эти все операции проводятся клирингом по корсчету каждый день по всем картам одной системы а они парят что по каждому перечислению платёж идёт.
Это тоже самое что по вестерн юнион сказать что перевод мы видим но не выдадим пока банк отправителя деньги не пришлёт
Ви не знаєте, про що говорите. Трансакція виконується у два етапи і кліринг МПС (другий етап) зазвичай йде десь 2-3 робочі дні, але може йти навіть до 30/45 днів. Варіант з прямим заходом на рахунок вам вже запропонували.
Vadim1212 написав:
Открыть ещё одну чтоб даже для изменения лимита по 3 раза звонить на поддержку. Легче вывести с этой деньги и все закрыть. У меня счетов и карт хватитает и в других банках. И неважно дебеная или кредитная за 23 года пользования первый банк с такими проблемами. Скоро наверное после пополнения через банкомат возможность использования будет когда деньги из банкомата в кассу доставят.
Ліміти змінюються без ніяких дзвінків через ІБ (web або застосунок). Якщо простіше закрити рахунок, то для чого ця дискусія на кілька сторінок та численні звернення до підтримки? Я чомусь спочатку подумав, що ви хочете розібратися і вирішити проблему, але тепер видно, що основна мете - звинуватити банку у власному невігластві.
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Додано: Пон 06 чер, 2022 21:45
WallNutPen написав: Vadim1212 написав:
Я думал такое только в ощаде осталось а оно нет. Банк просто отмазки придумывает и все. Какие зачисления могут быть если эти все операции проводятся клирингом по корсчету каждый день по всем картам одной системы а они парят что по каждому перечислению платёж идёт.
Это тоже самое что по вестерн юнион сказать что перевод мы видим но не выдадим пока банк отправителя деньги не пришлёт
Не пойму смысла осыпания проклятиями тут банка. Что поменяется? Тем более что как оказывается вы не правы изначально. Вы для своих целей решили использовать карту которая для подобных операций не приспособлена. Ну бывает такое, что банки щепетильно относятся к назначению карт. Но далее, после того как вам показали, что вы делаете не так и как можно сделать по другому, вы зачем-то начинаете демонстрировать свои низкие знания в том как работают те или иные банковские продукты. При чем тут вестерн и то как он выдает переводы к р2р? Это разные процессы в принципе. И риски тут совсем разные. Да ряд банков могут брать на себя подобные риски и давать вам пользоваться еще не поступившими средствами без последствий. Но есть банки которые конкретно наказывают за подобные овердрафты. В вашем случае по моему убеждению вместо того, чтобы демонстрировать что вы не понимаете как работают банки, лучше задуматься что именно вы делаете не так и попытаться все сделать правильно.
Я не пойму зачем открывать ещё одну карту , если у нас все карты дебетовые, просто эта когда то была с кредитным лимитом а сейчас из за войны его нет, как бы поменялась ситуация если была простая дебета .? Она так бы точно зашла в тех овердрафт
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Vadim1212
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Додано: Пон 06 чер, 2022 21:53
Vadim1212 написав:
Она так бы точно зашла в тех овердрафт
неа, тарифы/регламент у дебеток и кредиток разные
У дебетки есть разрешеный технический овер, за который НЕ наказывают
У кредитки НЕТ овера, т.к. там есть кредит, а т.к. он отключен, то карту лочат.
И вы ж на это, похоже, уже напоролись не один раз, но продолжаете... долбить.
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