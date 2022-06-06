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банках (гарне і погане) / UKRSIBBANK BNP Paribas Group UKRSIBBANK BNP Paribas Group + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 82838485 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.1 5 7 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 29% 2 2- Погане. Некомпетентне. 0 0 3- Задовільне. Хотілося б краще. 29% 2 4- Добре. Як і повинно бути. 14% 1 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 29% 2 Всього голосів : 7 Додано: Пон 06 чер, 2022 20:42 Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group Я думал такое только в ощаде осталось а оно нет. Банк просто отмазки придумывает и все. Какие зачисления могут быть если эти все операции проводятся клирингом по корсчету каждый день по всем картам одной системы а они парят что по каждому перечислению платёж идёт.

Это тоже самое что по вестерн юнион сказать что перевод мы видим но не выдадим пока банк отправителя деньги не пришлёт Vadim1212 Повідомлень: 21 З нами з: 22.04.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 чер, 2022 21:06 Vadim1212 написав: Я думал такое только в ощаде осталось а оно нет. Банк просто отмазки придумывает и все. Какие зачисления могут быть если эти все операции проводятся клирингом по корсчету каждый день по всем картам одной системы а они парят что по каждому перечислению платёж идёт.

Это тоже самое что по вестерн юнион сказать что перевод мы видим но не выдадим пока банк отправителя деньги не пришлёт Я думал такое только в ощаде осталось а оно нет. Банк просто отмазки придумывает и все. Какие зачисления могут быть если эти все операции проводятся клирингом по корсчету каждый день по всем картам одной системы а они парят что по каждому перечислению платёж идёт.Это тоже самое что по вестерн юнион сказать что перевод мы видим но не выдадим пока банк отправителя деньги не пришлёт

Не пойму смысла осыпания проклятиями тут банка. Что поменяется? Тем более что как оказывается вы не правы изначально. Вы для своих целей решили использовать карту которая для подобных операций не приспособлена. Ну бывает такое, что банки щепетильно относятся к назначению карт. Но далее, после того как вам показали, что вы делаете не так и как можно сделать по другому, вы зачем-то начинаете демонстрировать свои низкие знания в том как работают те или иные банковские продукты. При чем тут вестерн и то как он выдает переводы к р2р? Это разные процессы в принципе. И риски тут совсем разные. Да ряд банков могут брать на себя подобные риски и давать вам пользоваться еще не поступившими средствами без последствий. Но есть банки которые конкретно наказывают за подобные овердрафты. В вашем случае по моему убеждению вместо того, чтобы демонстрировать что вы не понимаете как работают банки, лучше задуматься что именно вы делаете не так и попытаться все сделать правильно. Не пойму смысла осыпания проклятиями тут банка. Что поменяется? Тем более что как оказывается вы не правы изначально. Вы для своих целей решили использовать карту которая для подобных операций не приспособлена. Ну бывает такое, что банки щепетильно относятся к назначению карт. Но далее, после того как вам показали, что вы делаете не так и как можно сделать по другому, вы зачем-то начинаете демонстрировать свои низкие знания в том как работают те или иные банковские продукты. При чем тут вестерн и то как он выдает переводы к р2р? Это разные процессы в принципе. И риски тут совсем разные. Да ряд банков могут брать на себя подобные риски и давать вам пользоваться еще не поступившими средствами без последствий. Но есть банки которые конкретно наказывают за подобные овердрафты. В вашем случае по моему убеждению вместо того, чтобы демонстрировать что вы не понимаете как работают банки, лучше задуматься что именно вы делаете не так и попытаться все сделать правильно. WallNutPen Повідомлень: 413 З нами з: 08.06.20 Подякував: 11 раз. Подякували: 102 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 чер, 2022 21:13 Vadim1212 написав: Я думал такое только в ощаде осталось а оно нет. Банк просто отмазки придумывает и все. Какие зачисления могут быть если эти все операции проводятся клирингом по корсчету каждый день по всем картам одной системы а они парят что по каждому перечислению платёж идёт.

Это тоже самое что по вестерн юнион сказать что перевод мы видим но не выдадим пока банк отправителя деньги не пришлёт Я думал такое только в ощаде осталось а оно нет. Банк просто отмазки придумывает и все. Какие зачисления могут быть если эти все операции проводятся клирингом по корсчету каждый день по всем картам одной системы а они парят что по каждому перечислению платёж идёт.Это тоже самое что по вестерн юнион сказать что перевод мы видим но не выдадим пока банк отправителя деньги не пришлёт

Ви не знаєте, про що говорите. Трансакція виконується у два етапи і кліринг МПС (другий етап) зазвичай йде десь 2-3 робочі дні, але може йти навіть до 30/45 днів. Варіант з прямим заходом на рахунок вам вже запропонували.

Vadim1212 написав: Открыть ещё одну чтоб даже для изменения лимита по 3 раза звонить на поддержку. Легче вывести с этой деньги и все закрыть. У меня счетов и карт хватитает и в других банках. И неважно дебеная или кредитная за 23 года пользования первый банк с такими проблемами. Скоро наверное после пополнения через банкомат возможность использования будет когда деньги из банкомата в кассу доставят. Открыть ещё одну чтоб даже для изменения лимита по 3 раза звонить на поддержку. Легче вывести с этой деньги и все закрыть. У меня счетов и карт хватитает и в других банках. И неважно дебеная или кредитная за 23 года пользования первый банк с такими проблемами. Скоро наверное после пополнения через банкомат возможность использования будет когда деньги из банкомата в кассу доставят.

Ліміти змінюються без ніяких дзвінків через ІБ (web або застосунок). Якщо простіше закрити рахунок, то для чого ця дискусія на кілька сторінок та численні звернення до підтримки? Я чомусь спочатку подумав, що ви хочете розібратися і вирішити проблему, але тепер видно, що основна мете - звинуватити банку у власному невігластві. Ви не знаєте, про що говорите. Трансакція виконується у два етапи і кліринг МПС (другий етап) зазвичай йде десь 2-3 робочі дні, але може йти навіть до 30/45 днів. Варіант з прямим заходом на рахунок вам вже запропонували.Ліміти змінюються без ніяких дзвінків через ІБ (web або застосунок). Якщо простіше закрити рахунок, то для чого ця дискусія на кілька сторінок та численні звернення до підтримки? Я чомусь спочатку подумав, що ви хочете розібратися і вирішити проблему, але тепер видно, що основна мете - звинуватити банку у власному невігластві. klug Повідомлень: 6994 З нами з: 18.08.14 Подякував: 298 раз. Подякували: 948 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 чер, 2022 21:45 WallNutPen написав: Vadim1212 написав: Я думал такое только в ощаде осталось а оно нет. Банк просто отмазки придумывает и все. Какие зачисления могут быть если эти все операции проводятся клирингом по корсчету каждый день по всем картам одной системы а они парят что по каждому перечислению платёж идёт.

Это тоже самое что по вестерн юнион сказать что перевод мы видим но не выдадим пока банк отправителя деньги не пришлёт Я думал такое только в ощаде осталось а оно нет. Банк просто отмазки придумывает и все. Какие зачисления могут быть если эти все операции проводятся клирингом по корсчету каждый день по всем картам одной системы а они парят что по каждому перечислению платёж идёт.Это тоже самое что по вестерн юнион сказать что перевод мы видим но не выдадим пока банк отправителя деньги не пришлёт

Не пойму смысла осыпания проклятиями тут банка. Что поменяется? Тем более что как оказывается вы не правы изначально. Вы для своих целей решили использовать карту которая для подобных операций не приспособлена. Ну бывает такое, что банки щепетильно относятся к назначению карт. Но далее, после того как вам показали, что вы делаете не так и как можно сделать по другому, вы зачем-то начинаете демонстрировать свои низкие знания в том как работают те или иные банковские продукты. При чем тут вестерн и то как он выдает переводы к р2р? Это разные процессы в принципе. И риски тут совсем разные. Да ряд банков могут брать на себя подобные риски и давать вам пользоваться еще не поступившими средствами без последствий. Но есть банки которые конкретно наказывают за подобные овердрафты. В вашем случае по моему убеждению вместо того, чтобы демонстрировать что вы не понимаете как работают банки, лучше задуматься что именно вы делаете не так и попытаться все сделать правильно. Не пойму смысла осыпания проклятиями тут банка. Что поменяется? Тем более что как оказывается вы не правы изначально. Вы для своих целей решили использовать карту которая для подобных операций не приспособлена. Ну бывает такое, что банки щепетильно относятся к назначению карт. Но далее, после того как вам показали, что вы делаете не так и как можно сделать по другому, вы зачем-то начинаете демонстрировать свои низкие знания в том как работают те или иные банковские продукты. При чем тут вестерн и то как он выдает переводы к р2р? Это разные процессы в принципе. И риски тут совсем разные. Да ряд банков могут брать на себя подобные риски и давать вам пользоваться еще не поступившими средствами без последствий. Но есть банки которые конкретно наказывают за подобные овердрафты. В вашем случае по моему убеждению вместо того, чтобы демонстрировать что вы не понимаете как работают банки, лучше задуматься что именно вы делаете не так и попытаться все сделать правильно.

Я не пойму зачем открывать ещё одну карту , если у нас все карты дебетовые, просто эта когда то была с кредитным лимитом а сейчас из за войны его нет, как бы поменялась ситуация если была простая дебета .? Она так бы точно зашла в тех овердрафт Я не пойму зачем открывать ещё одну карту , если у нас все карты дебетовые, просто эта когда то была с кредитным лимитом а сейчас из за войны его нет, как бы поменялась ситуация если была простая дебета .? Она так бы точно зашла в тех овердрафт Vadim1212 Повідомлень: 21 З нами з: 22.04.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 чер, 2022 21:53 Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group Vadim1212 написав: Она так бы точно зашла в тех овердрафт Она так бы точно зашла в тех овердрафт

неа, тарифы/регламент у дебеток и кредиток разные

У дебетки есть разрешеный технический овер, за который НЕ наказывают

У кредитки НЕТ овера, т.к. там есть кредит, а т.к. он отключен, то карту лочат.

И вы ж на это, похоже, уже напоролись не один раз, но продолжаете... долбить. неа, тарифы/регламент у дебеток и кредиток разныеУ дебетки есть разрешеный технический овер, за который НЕ наказываютУ кредитки НЕТ овера, т.к. там есть кредит, а т.к. он отключен, то карту лочат.И вы ж на это, похоже, уже напоролись не один раз, но продолжаете... долбить. Amethyst

Повідомлень: 2454 З нами з: 05.05.21 Подякував: 139 раз. Подякували: 441 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 чер, 2022 21:58 Amethyst написав: Vadim1212 написав: Она так бы точно зашла в тех овердрафт Она так бы точно зашла в тех овердрафт

неа, тарифы/регламент у дебеток и кредиток разные

У дебетки есть разрешеный технический овер, за который НЕ наказывают

У кредитки НЕТ овера, т.к. там есть кредит, а т.к. он отключен, то карту лочат.

И вы ж на это, похоже, уже напоролись не один раз, но продолжаете... долбить. неа, тарифы/регламент у дебеток и кредиток разныеУ дебетки есть разрешеный технический овер, за который НЕ наказываютУ кредитки НЕТ овера, т.к. там есть кредит, а т.к. он отключен, то карту лочат.И вы ж на это, похоже, уже напоролись не один раз, но продолжаете... долбить.

Спасибо, первый раз не знал этого нюанс а в следующий уже зная решил на 4 день отправть на четвёртый банковский день и опять платёж в минус. Спасибо, первый раз не знал этого нюанс а в следующий уже зная решил на 4 день отправть на четвёртый банковский день и опять платёж в минус. Vadim1212 Повідомлень: 21 З нами з: 22.04.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 82838485 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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