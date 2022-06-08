Додано: Пон 06 чер, 2022 21:06

Vadim1212 написав: Я думал такое только в ощаде осталось а оно нет. Банк просто отмазки придумывает и все. Какие зачисления могут быть если эти все операции проводятся клирингом по корсчету каждый день по всем картам одной системы а они парят что по каждому перечислению платёж идёт.

Это тоже самое что по вестерн юнион сказать что перевод мы видим но не выдадим пока банк отправителя деньги не пришлёт Я думал такое только в ощаде осталось а оно нет. Банк просто отмазки придумывает и все. Какие зачисления могут быть если эти все операции проводятся клирингом по корсчету каждый день по всем картам одной системы а они парят что по каждому перечислению платёж идёт.Это тоже самое что по вестерн юнион сказать что перевод мы видим но не выдадим пока банк отправителя деньги не пришлёт

Не пойму смысла осыпания проклятиями тут банка. Что поменяется? Тем более что как оказывается вы не правы изначально. Вы для своих целей решили использовать карту которая для подобных операций не приспособлена. Ну бывает такое, что банки щепетильно относятся к назначению карт. Но далее, после того как вам показали, что вы делаете не так и как можно сделать по другому, вы зачем-то начинаете демонстрировать свои низкие знания в том как работают те или иные банковские продукты. При чем тут вестерн и то как он выдает переводы к р2р? Это разные процессы в принципе. И риски тут совсем разные. Да ряд банков могут брать на себя подобные риски и давать вам пользоваться еще не поступившими средствами без последствий. Но есть банки которые конкретно наказывают за подобные овердрафты. В вашем случае по моему убеждению вместо того, чтобы демонстрировать что вы не понимаете как работают банки, лучше задуматься что именно вы делаете не так и попытаться все сделать правильно.