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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 84858687

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.1 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 15:13

  S i m написав:
  flysoulfly написав:
  Мизантрóп написав:закривати,відкриємо знов при нагоді
а при закритті карти накоплені по ній золоті бали мастеркардбільше обнулять?


в большинстве случаев да...


формально не должны, но вот приконнектиться к ним потом с новой выпущенной - заумно
cohan
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  #<1 ... 84858687
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