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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 чер, 2022 15:13
S i m написав: flysoulfly написав: Мизантрóп написав:
закривати,відкриємо знов при нагоді
а при закритті карти накоплені по ній золоті бали мастеркардбільше обнулять?
в большинстве случаев да...
формально не должны, но вот приконнектиться к ним потом с новой выпущенной - заумно
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 00:19
банк ще не відновив бонуси за онлайн покупки?
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