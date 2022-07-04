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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 чер, 2022 15:13
S i m написав: flysoulfly написав: Мизантрóп написав:
закривати,відкриємо знов при нагоді
а при закритті карти накоплені по ній золоті бали мастеркардбільше обнулять?
в большинстве случаев да...
формально не должны, но вот приконнектиться к ним потом с новой выпущенной - заумно
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 00:19
банк ще не відновив бонуси за онлайн покупки?
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 07:42
root написав:
банк ще не відновив бонуси за онлайн покупки?
На даний момент ні
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Додано: Пон 04 лип, 2022 11:23
З 4 липня 2022 року в програмі ЕКСТРА більше від UKRSIBBANK BNP Paribas Group та Mastercard повертається нарахування балів для зареєстрованих карток.https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/414068/
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Додано: Пон 04 лип, 2022 11:35
root написав:
Перед війною як отримав картку так і не встиг покористуватись, зате бонус 200грн подарили
в грудні по 1000грн дарували
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Мизантрóп
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Додано: Пон 04 лип, 2022 12:23
хренасе..
Париба с Мастеркардом шото уже знают, ну типа тут "жизнь налаживается"
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flysoulfly
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Додано: Пон 04 лип, 2022 12:34
5% по NEW card теж тудою нараховують?
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Додано: Пон 04 лип, 2022 12:34
root написав: Мизантрóп написав:
в грудні по 1000грн дарували
я в лютому цього року став клієнтом тільки. так що 200грн + 1000 золотом мастеркард
А "хде ви билі восім лет", коли форум рубав кешбек?
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