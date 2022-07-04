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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 85868788>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.1 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 15:13

  S i m написав:
  flysoulfly написав:
  Мизантрóп написав:закривати,відкриємо знов при нагоді
а при закритті карти накоплені по ній золоті бали мастеркардбільше обнулять?


в большинстве случаев да...


формально не должны, но вот приконнектиться к ним потом с новой выпущенной - заумно
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 00:19

банк ще не відновив бонуси за онлайн покупки?
root
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 07:42

  root написав:банк ще не відновив бонуси за онлайн покупки?

На даний момент ні
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 08:35

  lloydbanksua написав:На даний момент ні

Перед війною як отримав картку так і не встиг покористуватись, зате бонус 200грн подарили і 1000 бонусів мастеркарда. :)
root
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 11:23

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

З 4 липня 2022 року в програмі ЕКСТРА більше від UKRSIBBANK BNP Paribas Group та Mastercard повертається нарахування балів для зареєстрованих карток.
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/414068/
V2
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 11:35

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  root написав:Перед війною як отримав картку так і не встиг покористуватись, зате бонус 200грн подарили
в грудні по 1000грн дарували
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 12:19

  Мизантрóп написав:в грудні по 1000грн дарували

я в лютому цього року став клієнтом тільки. так що 200грн + 1000 золотом мастеркард :)
root
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 12:23

  V2 написав:З 4 липня 2022 року в програмі ЕКСТРА більше від UKRSIBBANK BNP Paribas Group та Mastercard повертається нарахування балів для зареєстрованих карток.
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/414068/
хренасе..
Париба с Мастеркардом шото уже знают, ну типа тут "жизнь налаживается"
flysoulfly
 
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5% по NEW card теж тудою нараховують?
root
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 12:34

  root написав:
  Мизантрóп написав:в грудні по 1000грн дарували

я в лютому цього року став клієнтом тільки. так що 200грн + 1000 золотом мастеркард :)

А "хде ви билі восім лет", коли форум рубав кешбек?
klug
 
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