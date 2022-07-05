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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лип, 2022 12:39
Гарне запитання, але коли маєш стабільну роботу яка тобі подобається та високу зарплатню то немає часу на таке, ані трішечки. Тоді було тільки рубай бабло і відпочивай. А от зараз в стані бомжа можна і полазити по ничкам всяким.
Додано: Вів 05 лип, 2022 14:01
Зміна тарифів на Р2Р через сторонні сервіси для пакетних карток (не NewCard) з 15.07:
Цікаво, що у
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