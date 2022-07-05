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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 85868788

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.1 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 12:39

Гарне запитання, але коли маєш стабільну роботу яка тобі подобається та високу зарплатню то немає часу на таке, ані трішечки. Тоді було тільки рубай бабло і відпочивай. ;) А от зараз в стані бомжа можна і полазити по ничкам всяким.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 14:01

Зміна тарифів на Р2Р через сторонні сервіси для пакетних карток (не NewCard) з 15.07:
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/408401/

Цікаво, що у списку новин цю не показує.
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  #<1 ... 85868788
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