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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 87888990>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.1 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 11:29

  Bankua написав:По якому курсу зараз оплата в iнетi? 32.38 ?

По курсу на дату фактического списания. Еще измениться, сейчас по курсу блокировки снимет просто.
Monk23
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 11:42

Золото від мастеркард вже зачислили на покупку від 5го числа. UKRSIBBANK поки що радує на відміну від інших, і курси валют гарні та щей бали... Чекаю ще :)
root
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 12:27

  root написав:Золото від мастеркард вже зачислили на покупку від 5го числа. UKRSIBBANK поки що радує на відміну від інших, і курси валют гарні та щей бали... Чекаю ще :)

Курси так, дякую! Головне, щоб потім по 36 списання не було по факту.
Monk23
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 12:36

Хто такого боїться то краще тоді Монобанк :) А так UKRSIBB навіть остаточно списує доволі демократично, гляньте в історію курсів таблицю, інший би банк списав точно не менше аніж поточне блокування. А тут СантаКлаус чи що :)))
root
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 12:49

  root написав:Хто такого боїться то краще тоді Монобанк :) А так UKRSIBB навіть остаточно списує доволі демократично, гляньте в історію курсів таблицю, інший би банк списав точно не менше аніж поточне блокування. А тут СантаКлаус чи що :)))

Ну можливо останнім часом і демократично, не слідкую. І дивлячись, який інший.

А взагалі раніше тут без 5-10 % кешбеку по New card навіть дивитися не мало змісту для покупок у валюті. Курси тут завжди дуже високі були. Тому і згадав про ризик, що потім спишуть по 36 і вищезгаданий Моня виявиться дуже хорошим варіантом.
Monk23
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 12:52

root а де, до речі, таблицю з історією можна глянути?
Monk23
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 13:09

Сторінка назад я лінк скидав.
root
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 13:10

Зараз багато чого змінилось по банкам, хтось хужіше став, а хтось навпаки покращав.
root
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 11:19

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

обменял сегодня баллы на серт Уклона,
дало,
в отличие от ПУМБ где не давало и не дает

теперь в замешательстве закрывать ли карту, получается хоть и за свои, хоть и всего 0,5% ( ну ладно, 0,375%), универсальный кешбек на все
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 11:27

В мене онлайн оплати в валюті і їх краще таки робити тут, аніж з кешбеком в Альфі чи іншому банку, різниця на курсі нівелює навіть додаткові плюшки. ;)
root
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