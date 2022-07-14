По курсу на дату фактического списания. Еще измениться, сейчас по курсу блокировки снимет просто.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 лип, 2022 11:29
Додано: Нед 10 лип, 2022 11:42
Золото від мастеркард вже зачислили на покупку від 5го числа. UKRSIBBANK поки що радує на відміну від інших, і курси валют гарні та щей бали... Чекаю ще
Додано: Нед 10 лип, 2022 12:27
Додано: Нед 10 лип, 2022 12:36
Хто такого боїться то краще тоді Монобанк А так UKRSIBB навіть остаточно списує доволі демократично, гляньте в історію курсів таблицю, інший би банк списав точно не менше аніж поточне блокування. А тут СантаКлаус чи що ))
Додано: Нед 10 лип, 2022 12:49
Ну можливо останнім часом і демократично, не слідкую. І дивлячись, який інший.
А взагалі раніше тут без 5-10 % кешбеку по New card навіть дивитися не мало змісту для покупок у валюті. Курси тут завжди дуже високі були. Тому і згадав про ризик, що потім спишуть по 36 і вищезгаданий Моня виявиться дуже хорошим варіантом.
Додано: Нед 10 лип, 2022 13:10
Зараз багато чого змінилось по банкам, хтось хужіше став, а хтось навпаки покращав.
Додано: Чет 14 лип, 2022 11:19
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
обменял сегодня баллы на серт Уклона,
дало,
в отличие от ПУМБ где не давало и не дает
теперь в замешательстве закрывать ли карту, получается хоть и за свои, хоть и всего 0,5% ( ну ладно, 0,375%), универсальный кешбек на все
Додано: Чет 14 лип, 2022 11:27
В мене онлайн оплати в валюті і їх краще таки робити тут, аніж з кешбеком в Альфі чи іншому банку, різниця на курсі нівелює навіть додаткові плюшки.
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