Саме з таких міркувань і залишив картку.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 лип, 2022 11:39
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Додано: Чет 14 лип, 2022 11:44
V2
С любого кредитного лимита за месяц будет минимум 0,67% (при размещении свободных средств под 10% годовых), то есть считай в 2 раза больше...
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