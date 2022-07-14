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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 лип, 2022 11:39
cohan написав:
теперь в замешательстве закрывать ли карту, получается хоть и за свои, хоть и всего 0,5% ( ну ладно, 0,375%), универсальный кешбек на все
Саме з таких міркувань і залишив картку.
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V2
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Додано: Чет 14 лип, 2022 11:44
V2
С любого кредитного лимита за месяц будет минимум 0,67% (при размещении свободных средств под 10% годовых), то есть считай в 2 раза больше...
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Додано: Чет 14 лип, 2022 16:39
V2 написав: cohan написав:
теперь в замешательстве закрывать ли карту, получается хоть и за свои, хоть и всего 0,5% ( ну ладно, 0,375%), универсальный кешбек на все
Саме з таких міркувань і залишив картку.
сегодня еще раз пересчитал, там же за смс берется, если не отключат - проще отказаться: надо 9000 потратить СМС перекрыть, нафиг
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cohan
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Додано: Чет 14 лип, 2022 17:04
cohan написав: V2 написав: cohan написав:
теперь в замешательстве закрывать ли карту, получается хоть и за свои, хоть и всего 0,5% ( ну ладно, 0,375%), универсальный кешбек на все
Саме з таких міркувань і залишив картку.
сегодня еще раз пересчитал, там же за смс берется, если не отключат - проще отказаться: надо 9000 потратить СМС перекрыть, нафиг
не поонял: бесплатный смс станет платным?
покращення в тарифах?
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