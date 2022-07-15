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Обслуговування в українських
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 87888990

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UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.1 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 11:39

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  cohan написав:теперь в замешательстве закрывать ли карту, получается хоть и за свои, хоть и всего 0,5% ( ну ладно, 0,375%), универсальный кешбек на все


Саме з таких міркувань і залишив картку.
V2
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 11:44

V2
С любого кредитного лимита за месяц будет минимум 0,67% (при размещении свободных средств под 10% годовых), то есть считай в 2 раза больше...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 16:39

  root написав:В мене онлайн оплати в валюті і їх краще таки робити тут, аніж з кешбеком в Альфі чи іншому банку, різниця на курсі нівелює навіть додаткові плюшки. ;)


ОТП не выгоднее?
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 16:39

  V2 написав:
  cohan написав:теперь в замешательстве закрывать ли карту, получается хоть и за свои, хоть и всего 0,5% ( ну ладно, 0,375%), универсальный кешбек на все


Саме з таких міркувань і залишив картку.


сегодня еще раз пересчитал, там же за смс берется, если не отключат - проще отказаться: надо 9000 потратить СМС перекрыть, нафиг
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 17:04

  cohan написав:
  V2 написав:
  cohan написав:теперь в замешательстве закрывать ли карту, получается хоть и за свои, хоть и всего 0,5% ( ну ладно, 0,375%), универсальный кешбек на все

Саме з таких міркувань і залишив картку.

сегодня еще раз пересчитал, там же за смс берется, если не отключат - проще отказаться: надо 9000 потратить СМС перекрыть, нафиг
не поонял: бесплатный смс станет платным?
покращення в тарифах?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 17:24

  cohan написав:обменял сегодня баллы на серт Уклона,
дало,
в отличие от ПУМБ где не давало и не дает

теперь в замешательстве закрывать ли карту, получается хоть и за свои, хоть и всего 0,5% ( ну ладно, 0,375%), универсальный кешбек на все

Учитывая, что баллы Мастеркард не меняются на деньги в любом количестве, а надо выменивать на сертификаты определенных номиналов, то для получения сертификата всего на 100 грн уже надо оборот почти 27 000 грн. А компенсация покупок тоже возможна только после накопления кучи баллов. Получается, это всё как минимальная сумма кешбека, доступная для вывода в некоторых банках, на которую все нарекали.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 20:50

  root написав:В мене онлайн оплати в валюті і їх краще таки робити тут, аніж з кешбеком в Альфі чи іншому банку, різниця на курсі нівелює навіть додаткові плюшки. ;)

У БВР говорят еще ничего получается курс.
Monk23
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 10:35

  flysoulfly написав:
  cohan написав:сегодня еще раз пересчитал, там же за смс берется, если не отключат - проще отказаться: надо 9000 потратить СМС перекрыть, нафиг
не поонял: бесплатный смс станет платным?
покращення в тарифах?


да не, мне лень переключать
хотя надо зайти может сделают
а так по 15 снимает, заипали уже минусы
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 12:28

ух, покращення!
---
З 15 серпня 2022 року UKRSIBBANK BNP Paribas Group оновить діючий тариф в рамках New Card на отримання готівки в банкоматах іноземних банків.
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/414110/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 23:02

Було 2%,стане 3%.
Wise
 
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  #<1 ... 87888990
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