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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 88899091

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.1 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 22:08

  Wise написав:Було 2%,стане 3%.


Тю, так тож для валютних туристів. І так на даний момент всеодно гарні умови навіть з підвищеним % треба банку підказати хай більше поставить :))))
root
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 09:24

Не вжарит ли сибас за овер, если на ньюкард толкнуть с другого банка и сразу выйти сэпом?
Знаю, что если засосать тянучкой то нет, а вот если затолкать...
Карамболь
 
Повідомлень: 662
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Подякував: 12 раз.
Подякували: 38 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 10:50

  Карамболь написав:Не вжарит ли сибас за овер, если на ньюкард толкнуть с другого банка и сразу выйти сэпом?
Знаю, что если засосать тянучкой то нет, а вот если затолкать...

По ньюкард за овер никогда не жарит
ramzes4
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  #<1 ... 88899091
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