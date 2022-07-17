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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 лип, 2022 22:08
Wise написав:
Було 2%,стане 3%.
Тю, так тож для валютних туристів. І так на даний момент всеодно гарні умови навіть з підвищеним % треба банку підказати хай більше поставить
)))
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root
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Додано: Нед 17 лип, 2022 09:24
Не вжарит ли сибас за овер, если на ньюкард толкнуть с другого банка и сразу выйти сэпом?
Знаю, что если засосать тянучкой то нет, а вот если затолкать...
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Карамболь
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Додано: Нед 17 лип, 2022 10:50
Карамболь написав:
Не вжарит ли сибас за овер, если на ньюкард толкнуть с другого банка и сразу выйти сэпом?
Знаю, что если засосать тянучкой то нет, а вот если затолкать...
По ньюкард за овер никогда не жарит
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ramzes4
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Додано: Нед 17 лип, 2022 13:10
Карамболь написав:
Не вжарит ли сибас за овер, если на ньюкард толкнуть с другого банка и сразу выйти сэпом?
Знаю, что если засосать тянучкой то нет, а вот если затолкать...
всегда на комунал сибасу с мони толкал,а их теховер будет только в кривой выписке как непредусмотрено договором
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Мизантрóп
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