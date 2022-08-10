Тю, так тож для валютних туристів. І так на даний момент всеодно гарні умови навіть з підвищеним % треба банку підказати хай більше поставить )))
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 лип, 2022 22:08
Додано: Нед 17 лип, 2022 09:24
Не вжарит ли сибас за овер, если на ньюкард толкнуть с другого банка и сразу выйти сэпом?
Знаю, что если засосать тянучкой то нет, а вот если затолкать...
Додано: Нед 17 лип, 2022 10:50
Додано: Нед 17 лип, 2022 13:10
Додано: П'ят 22 лип, 2022 18:34
ХАМСТВО в Укрсиббанке
Пришел в свое отделение в Одессе закрыть счета, нельзя - без моего ведома (даже СМС не присылали) перевели в другое, как можно подальше отделение на ул.Космонавтов 36. Там как раз сотрудница пыталась довести пожилую клиентку до инфаркта - не получилось, и дошла очередь до меня. Но я ей сразу не понравился и на 30й секунде она заявила, что отказывается меня обслуживать. С подобным хамством я столкнулся впервые. Попросил зав. отделением решить мой вопрос, напомнив, что до конца рабочего дня всего 30 минут. Эффект ноль, а остальные труженницы отделения тоже не изъявляли желания мной заняться. Наконец, нашлась добрая сотрудница, которая объявила, что уже 16.40, а закрытие счета процедура невероятно сложная. но я могу приехать через 3 дня. Добро пожаловать в Укрсиббанк!
Додано: П'ят 22 лип, 2022 20:11
Данила Одесса-вольный город
Все счета и карты в чате позакрывал,написал что на фронтах,так ответили,что через 45 дней и чтоб меня б-г берег и слава героям
Додано: Сер 03 сер, 2022 15:39
Сибас прибацаний. Прийшов лист "нагадуємо, що треба оновити персональні дані до кінця року. Зайдіть у СибасОнлайн і там покляцайте або ми Вас забанимо". Заходжу, кляцаю, що нічого не змінилося на 3-х екранах, в результаті видає, що оновити дані неможливо - йдіть у відділення ногами. Наркомани. Хоч поки далі працює...
Додано: Сер 10 сер, 2022 20:01
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