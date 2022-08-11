Мизантрóп написав: Карамболь написав:
Не вжарит ли сибас за овер, если на ньюкард толкнуть с другого банка
и сразу выйти сэпом ?
Знаю, что если засосать тянучкой то нет, а вот если затолкать...
всегда на комунал сибасу с мони толкал,
а их теховер будет только в кривой выписке как непредусмотрено договором
т.е. такого списания реально не бывает?
(не могу разобраться
у меня реально ли было подобное списание, т.к. перед p2p и последующих оплатах коммуналок на карте уже была какая-то сумма , забыл глянуть...)