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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 сер, 2022 22:10
Мизантрóп написав: Карамболь написав:
Не вжарит ли сибас за овер, если на ньюкард толкнуть с другого банка
и сразу выйти сэпом ?
Знаю, что если засосать тянучкой то нет, а вот если затолкать...
всегда на комунал сибасу с мони толкал,
а их теховер будет только в кривой выписке как непредусмотрено договором
т.е. такого списания реально не бывает?
(не могу разобраться
у меня реально ли было подобное списание, т.к. перед p2p и последующих оплатах коммуналок на карте уже была какая-то сумма , забыл глянуть...)
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 00:12
flysoulfly написав:
Не вжарит ли сибас за овер
За технічний овердрафт Сібас не штрафує.
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 03:19
flysoulfly написав: Мизантрóп написав: Карамболь написав:
Не вжарит ли сибас за овер, если на ньюкард толкнуть с другого банка
и сразу выйти сэпом ?
Знаю, что если засосать тянучкой то нет, а вот если затолкать...
всегда на комунал сибасу с мони толкал,
а их теховер будет только в кривой выписке как непредусмотрено договором
т.е. такого списания реально не бывает?
(не могу разобраться
у меня реально ли было подобное списание, т.к. перед p2p и последующих оплатах коммуналок на карте уже была какая-то сумма , забыл глянуть...)
у них выписка по-дeбильному написана©
ПФМ там криво
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