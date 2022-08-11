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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 89909192

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.1 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
2
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 20:37

Ну хтось же виграє, але то для лютителів лотерей. Без мене :)
root
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 22:10

  Мизантрóп написав:
  Карамболь написав:Не вжарит ли сибас за овер, если на ньюкард толкнуть с другого банка и сразу выйти сэпом ?
Знаю, что если засосать тянучкой то нет, а вот если затолкать...

всегда на комунал сибасу с мони толкал,
а их теховер будет только в кривой выписке как непредусмотрено договором
т.е. такого списания реально не бывает?
(не могу разобраться :oops: у меня реально ли было подобное списание, т.к. перед p2p и последующих оплатах коммуналок на карте уже была какая-то сумма , забыл глянуть...)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 00:12

  flysoulfly написав:Не вжарит ли сибас за овер

За технічний овердрафт Сібас не штрафує.
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 03:19

  flysoulfly написав:
  Мизантрóп написав:
  Карамболь написав:Не вжарит ли сибас за овер, если на ньюкард толкнуть с другого банка и сразу выйти сэпом ?
Знаю, что если засосать тянучкой то нет, а вот если затолкать...

всегда на комунал сибасу с мони толкал,
а их теховер будет только в кривой выписке как непредусмотрено договором
т.е. такого списания реально не бывает?
(не могу разобраться :oops: у меня реально ли было подобное списание, т.к. перед p2p и последующих оплатах коммуналок на карте уже была какая-то сумма , забыл глянуть...)

у них выписка по-дeбильному написана© :D ПФМ там криво
Мизантрóп
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  #<1 ... 89909192
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