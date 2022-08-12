Карамболь написав:Не вжарит ли сибас за овер, если на ньюкард толкнуть с другого банка и сразу выйти сэпом ? Знаю, что если засосать тянучкой то нет, а вот если затолкать...
всегда на комунал сибасу с мони толкал, а их теховер будет только в кривой выписке как непредусмотрено договором
т.е. такого списания реально не бывает? (не могу разобраться у меня реально ли было подобное списание, т.к. перед p2p и последующих оплатах коммуналок на карте уже была какая-то сумма , забыл глянуть...)
Карамболь написав:Не вжарит ли сибас за овер, если на ньюкард толкнуть с другого банка и сразу выйти сэпом ? Знаю, что если засосать тянучкой то нет, а вот если затолкать...
всегда на комунал сибасу с мони толкал, а их теховер будет только в кривой выписке как непредусмотрено договором
т.е. такого списания реально не бывает? (не могу разобраться у меня реально ли было подобное списание, т.к. перед p2p и последующих оплатах коммуналок на карте уже была какая-то сумма , забыл глянуть...)
Звернувся в чат, кажу мені не приходить LOOKUPCODE з OLX, відповіли що так і повинно бути в мене SMS-СЕРВІС НЕ підключено. Я кажу то я не хочу платити 15грн. перешліть мені просто потрібну смску Оператор сказав що можна таке безкоштовно тільки до картки(без рахунку) прикрутити. Я нажав підтвердити і оператор повідомив що підключено. В кабінеті бачу що "Star Inform підключений" тобто також як і за гроші...
Був у відділенні, перепитав, включили дурака і кажуть що це мені за гроші підключив оператор...