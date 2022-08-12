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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 90919293>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.2 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
22%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
2
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 20:37

Ну хтось же виграє, але то для лютителів лотерей. Без мене :)
root
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 22:10

  Мизантрóп написав:
  Карамболь написав:Не вжарит ли сибас за овер, если на ньюкард толкнуть с другого банка и сразу выйти сэпом ?
Знаю, что если засосать тянучкой то нет, а вот если затолкать...

всегда на комунал сибасу с мони толкал,
а их теховер будет только в кривой выписке как непредусмотрено договором
т.е. такого списания реально не бывает?
(не могу разобраться :oops: у меня реально ли было подобное списание, т.к. перед p2p и последующих оплатах коммуналок на карте уже была какая-то сумма , забыл глянуть...)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 00:12

  flysoulfly написав:Не вжарит ли сибас за овер

За технічний овердрафт Сібас не штрафує.
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 03:19

  flysoulfly написав:
  Мизантрóп написав:
  Карамболь написав:Не вжарит ли сибас за овер, если на ньюкард толкнуть с другого банка и сразу выйти сэпом ?
Знаю, что если засосать тянучкой то нет, а вот если затолкать...

всегда на комунал сибасу с мони толкал,
а их теховер будет только в кривой выписке как непредусмотрено договором
т.е. такого списания реально не бывает?
(не могу разобраться :oops: у меня реально ли было подобное списание, т.к. перед p2p и последующих оплатах коммуналок на карте уже была какая-то сумма , забыл глянуть...)

у них выписка по-дeбильному написана© :D ПФМ там криво,сами придумают задолженность и сами же через пару-тройку дней гасят))
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 08:32

Такі да.
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баланс на місті 8)
root
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 19:08

Підкажіть по SMS інформуванню.

Звернувся в чат, кажу мені не приходить LOOKUPCODE з OLX, відповіли що так і повинно бути в мене SMS-СЕРВІС НЕ підключено. Я кажу то я не хочу платити 15грн. перешліть мені просто потрібну смску :) Оператор сказав що можна таке безкоштовно тільки до картки(без рахунку) прикрутити. Я нажав підтвердити і оператор повідомив що підключено. В кабінеті бачу що "Star Inform підключений" тобто також як і за гроші...

Був у відділенні, перепитав, включили дурака і кажуть що це мені за гроші підключив оператор...
root
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 19:51

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  root написав:Star Inform
Знову в чат,а тама питаннячко: "Який у мене підключено Star Inform? + чи простий? Так задокументуєте відповідь :wink:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 20:00

  Мизантрóп написав:Знову в чат,а тама питаннячко: "Який у мене підключено Star Inform? + чи простий? Так задокументуєте відповідь


А як правильно повинно бути? :)

p.s. прийдеться довіритись банку та перевірити на своїй шкурі коли новий місяць настане :mrgreen:
root
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 20:10

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

До пакету START безкоштовне смс-інформування не підключається?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 20:14

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  root написав:а як правильно повинно бути? :)
почитать сначала тарифы по карте и всё станет ясно ;)
star inform — бесплатные уведомления.
star inform + — платные.

По умолчанию подключается последний. Смена через поддержку.
Howl
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