простий,колега вище відповів.
СІ+ тільки перший місяць безкоштовний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 сер, 2022 20:19
простий,колега вище відповів.
СІ+ тільки перший місяць безкоштовний
Додано: П'ят 12 сер, 2022 23:25
До картки - це простий Star Inform, до рахунку це Star Inform+. Застосунок не вміє правильно показувати хто з двох у вас підключений, там більше індикація схожа на ввім./вимк. Якщо оператора не накосячив, то все має бути добре - вам пощастило натрапити на грамотного, до здебільшого вони починають розповідати різні байки на цю тему, а в тарифах плавають.
Уточню, що перший місяць після відкриття картки.
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