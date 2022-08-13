простий,колега вище відповів.
СІ+ тільки перший місяць безкоштовний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 сер, 2022 20:19
простий,колега вище відповів.
СІ+ тільки перший місяць безкоштовний
Додано: П'ят 12 сер, 2022 23:25
До картки - це простий Star Inform, до рахунку це Star Inform+. Застосунок не вміє правильно показувати хто з двох у вас підключений, там більше індикація схожа на ввім./вимк. Якщо оператора не накосячив, то все має бути добре - вам пощастило натрапити на грамотного, до здебільшого вони починають розповідати різні байки на цю тему, а в тарифах плавають.
Уточню, що перший місяць після відкриття картки.
Додано: Суб 13 сер, 2022 09:01
Де ти таке прочитав. В описі послуги без плюса зазначено - "вартість згідно вашого тарифного пакету".
Опису пакету Start на сайті не має, після спроби зробити пошук по сайту, браузер крашиться. В мобільному додатку лише зазначена комісія за переказ на інші картки.
Тупа лінія написала 15-20 грн, потім уточнила 10-15 грн. І вже потім написала в чат додатку - 10 грн.
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