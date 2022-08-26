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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 91929394>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.2 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
40%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
2
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 20:19

  root написав:
  Мизантрóп написав:Знову в чат,а тама питаннячко: "Який у мене підключено Star Inform? + чи простий? Так задокументуєте відповідь


А як правильно повинно бути? :)

p.s. прийдеться довіритись банку та перевірити на своїй шкурі коли новий місяць настане :mrgreen:

простий,колега вище відповів.
СІ+ тільки перший місяць безкоштовний
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 23:25

  root написав:Оператор сказав що можна таке безкоштовно тільки до картки(без рахунку) прикрутити. Я нажав підтвердити і оператор повідомив що підключено. В кабінеті бачу що "Star Inform підключений" тобто також як і за гроші...

До картки - це простий Star Inform, до рахунку це Star Inform+. Застосунок не вміє правильно показувати хто з двох у вас підключений, там більше індикація схожа на ввім./вимк. Якщо оператора не накосячив, то все має бути добре - вам пощастило натрапити на грамотного, до здебільшого вони починають розповідати різні байки на цю тему, а в тарифах плавають.

  Мизантрóп написав:СІ+ тільки перший місяць безкоштовний

Уточню, що перший місяць після відкриття картки.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 09:01

  Howl написав:
  root написав:а як правильно повинно бути? :)
почитать сначала тарифы по карте и всё станет ясно ;)
star inform — бесплатные уведомления.
star inform + — платные.

По умолчанию подключается последний. Смена через поддержку.

Де ти таке прочитав. В описі послуги без плюса зазначено - "вартість згідно вашого тарифного пакету".
Опису пакету Start на сайті не має, після спроби зробити пошук по сайту, браузер крашиться. В мобільному додатку лише зазначена комісія за переказ на інші картки.
Тупа лінія написала 15-20 грн, потім уточнила 10-15 грн. І вже потім написала в чат додатку - 10 грн.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 10:39

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  Кочевник написав:Опису пакету Start на сайті не має

https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/c ... inclusive/
https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... ve_new.pdf
Star Inform по 15грн/міс
Star Inform+ по 20грн/міс
І схоже, що взагалі по Start є абонка за обслуговування при відсутності депозиту

ПС. А шарова ТуцКард ніяк не підходила?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 19:49

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  Кочевник написав:Де ти таке прочитав...
В тарифах по карте NEW Card. Раздел 13.
https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... ariffs.pdf

Это ранее по данной карте Star Inform была платная.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 07:25

  Howl написав:
  Кочевник написав:Де ти таке прочитав...
В тарифах по карте NEW Card. Раздел 13.
https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... ariffs.pdf

Это ранее по данной карте Star Inform была платная.

А я питав про пакет Start а не New Card :P
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 08:39

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Кочевник, на твоё сообщение я не отвечал, а отвечал на сообщение пользователя root (его и цитировал).

Что касается твоего пакета, то смотри пункты 14.2 и 14.3:
https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... ve_new.pdf
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 10:48

если стяну р2р на ньюкард с другого банка - и затем надо как можно быстрее сэпить на третий банк.
Вопрос: за овер Сибас не вжарит?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 10:55

  flysoulfly написав:если стяну р2р на ньюкард с другого банка - и затем надо как можно быстрее сэпить на третий банк.
Вопрос: за овер Сибас не вжарит?

Не вжарит.
Не вжарит, даже если толкнете p2p на ньюкард 8)
ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 14:47

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Неплохо было б конвертационный депозит сделать какой-нить. Думаю пользовался б популярностью.
Alexey_k9
 
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