Alexey_k9
Тут він може бути тільки у формі квеста - відкрий 1 депозит у серпні, 2 - у вересні, 3 - у жовтні. І ми рандомно визначемо 10 щасливчиків, які отримають свої кошти у доларах!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 сер, 2022 15:12
Alexey_k9
Тут він може бути тільки у формі квеста - відкрий 1 депозит у серпні, 2 - у вересні, 3 - у жовтні. І ми рандомно визначемо 10 щасливчиків, які отримають свої кошти у доларах!
Додано: П'ят 26 сер, 2022 16:07
Чому такі думки? На французів ніби ніхто не скаржився з приводу видачі. Але сама політка девалютизації банки ще у довоєнні часи примушує сумніватися у перспективах створення такого продукту.
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