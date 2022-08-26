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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 91929394

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.2 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
40%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
2
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 15:12

Alexey_k9
Тут він може бути тільки у формі квеста - відкрий 1 депозит у серпні, 2 - у вересні, 3 - у жовтні. І ми рандомно визначемо 10 щасливчиків, які отримають свої кошти у доларах! :)
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 16:07

  V2 написав:Alexey_k9
Тут він може бути тільки у формі квеста - відкрий 1 депозит у серпні, 2 - у вересні, 3 - у жовтні. І ми рандомно визначемо 10 щасливчиків, які отримають свої кошти у доларах! :)

Чому такі думки? На французів ніби ніхто не скаржився з приводу видачі. Але сама політка девалютизації банки ще у довоєнні часи примушує сумніватися у перспективах створення такого продукту.
klug
 
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