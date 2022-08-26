|
|
|
UKRSIBBANK BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 сер, 2022 15:12
Alexey_k9
Тут він може бути тільки у формі квеста - відкрий 1 депозит у серпні, 2 - у вересні, 3 - у жовтні. І ми рандомно визначемо 10 щасливчиків, які отримають свої кошти у доларах!
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 7663
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 278 раз.
- Подякували: 1283 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 26 сер, 2022 16:07
V2 написав:Alexey_k9
Тут він може бути тільки у формі квеста - відкрий 1 депозит у серпні, 2 - у вересні, 3 - у жовтні. І ми рандомно визначемо 10 щасливчиків, які отримають свої кошти у доларах!
Чому такі думки? На французів ніби ніхто не скаржився з приводу видачі. Але сама політка девалютизації банки ще у довоєнні часи примушує сумніватися у перспективах створення такого продукту.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 7318
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 311 раз.
- Подякували: 1023 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 26 сер, 2022 18:31
klug написав: V2 написав:Alexey_k9
Тут він може бути тільки у формі квеста - відкрий 1 депозит у серпні, 2 - у вересні, 3 - у жовтні. І ми рандомно визначемо 10 щасливчиків, які отримають свої кошти у доларах!
Чому такі думки? На французів ніби ніхто не скаржився з приводу видачі. Але сама політка девалютизації банки ще у довоєнні часи примушує сумніватися у перспективах створення такого продукту.
курс продажу $ у касі - 37.57 - навіює такі думки
думаю навіть самі стійкі начальники відділень не втримаються щоб повиїдати всю валюту у касах
-
J
-
-
- Повідомлень: 5352
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 260 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 сер, 2022 18:38
J написав:
курс продажу $ у касі - 37.57 - навіює такі думки
думаю навіть самі стійкі начальники відділень не втримаються щоб повиїдати всю валюту у касах
тут більш запитання а хто їм принесе по такому курсу
-
root
-
-
- Повідомлень: 927
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 192 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 сер, 2022 18:39
Банка надійна і тут би відкривали депо навіть за курсом вище ринкового
-
Alexey_k9
-
-
- Повідомлень: 204
- З нами з: 06.08.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 сер, 2022 18:50
Alexey_k9 написав:
Банка надійна і тут би відкривали депо навіть за курсом вище ринкового
Банк практикує стягнення оплати за зберігання валюти на рахунку. Ви готові до депозиту з від'ємною ставкою?
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 641
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|