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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 91929394

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
18%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
3
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 15:12

Alexey_k9
Тут він може бути тільки у формі квеста - відкрий 1 депозит у серпні, 2 - у вересні, 3 - у жовтні. І ми рандомно визначемо 10 щасливчиків, які отримають свої кошти у доларах! :)
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 16:07

  V2 написав:Alexey_k9
Тут він може бути тільки у формі квеста - відкрий 1 депозит у серпні, 2 - у вересні, 3 - у жовтні. І ми рандомно визначемо 10 щасливчиків, які отримають свої кошти у доларах! :)

Чому такі думки? На французів ніби ніхто не скаржився з приводу видачі. Але сама політка девалютизації банки ще у довоєнні часи примушує сумніватися у перспективах створення такого продукту.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 18:31

  klug написав:
  V2 написав:Alexey_k9
Тут він може бути тільки у формі квеста - відкрий 1 депозит у серпні, 2 - у вересні, 3 - у жовтні. І ми рандомно визначемо 10 щасливчиків, які отримають свої кошти у доларах! :)

Чому такі думки? На французів ніби ніхто не скаржився з приводу видачі. Але сама політка девалютизації банки ще у довоєнні часи примушує сумніватися у перспективах створення такого продукту.

курс продажу $ у касі - 37.57 - навіює такі думки
думаю навіть самі стійкі начальники відділень не втримаються щоб повиїдати всю валюту у касах
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 18:38

  J написав:курс продажу $ у касі - 37.57 - навіює такі думки
думаю навіть самі стійкі начальники відділень не втримаються щоб повиїдати всю валюту у касах

тут більш запитання а хто їм принесе по такому курсу ;)
root
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 18:39

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Банка надійна і тут би відкривали депо навіть за курсом вище ринкового
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 18:50

  Alexey_k9 написав:Банка надійна і тут би відкривали депо навіть за курсом вище ринкового

Банк практикує стягнення оплати за зберігання валюти на рахунку. Ви готові до депозиту з від'ємною ставкою?
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 21:57

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

В них валюти більше ніж вдосталь, декілька разів приходив і знімав в рамках ліміту без передзамовлення, на продаж звичайно не має. Якби був конвертаційний депо то я б відкрив.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 18:02

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Как написали выше , банк не продает валюту в отделениях вообще . Поэтому и курс 37,57 на продажу . Свои средства с карт в валюте вы получите без проблем . По поводу валютных депозитов . Когда звонил в банк , и спрашивал будет ли конвертационный депо , сказали , что у них вообще нет никаких депо на данный момент , ни валютных , ни гривневых. Тк что скорее всего и конвертационного тоже не будет .
Batarejkin
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 20:06

  Batarejkin написав:банк не продает валюту в отделениях вообще .

у них вообще нет никаких депо на данный момент , ни валютных , ни гривневых.

скорее всего и конвертационного тоже не будет .
всьо жду, когда же они вообще всех клиентов-физлиц забанят :?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 21:18

  flysoulfly написав:
  Batarejkin написав:банк не продает валюту в отделениях вообще .

у них вообще нет никаких депо на данный момент , ни валютных , ни гривневых.

скорее всего и конвертационного тоже не будет .
всьо жду, когда же они вообще всех клиентов-физлиц забанят :?

Напевно такий і був план: злити космічні бюджети на залучення нових клієнтів на NewCard та Ашанку, а тоді усіх забанити. Але не встигли набрати критичну масу.
klug
 
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