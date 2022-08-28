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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 сер, 2022 15:12
Alexey_k9
Тут він може бути тільки у формі квеста - відкрий 1 депозит у серпні, 2 - у вересні, 3 - у жовтні. І ми рандомно визначемо 10 щасливчиків, які отримають свої кошти у доларах!
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 16:07
V2 написав:Alexey_k9
Тут він може бути тільки у формі квеста - відкрий 1 депозит у серпні, 2 - у вересні, 3 - у жовтні. І ми рандомно визначемо 10 щасливчиків, які отримають свої кошти у доларах!
Чому такі думки? На французів ніби ніхто не скаржився з приводу видачі. Але сама політка девалютизації банки ще у довоєнні часи примушує сумніватися у перспективах створення такого продукту.
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klug
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 18:31
klug написав: V2 написав:Alexey_k9
Тут він може бути тільки у формі квеста - відкрий 1 депозит у серпні, 2 - у вересні, 3 - у жовтні. І ми рандомно визначемо 10 щасливчиків, які отримають свої кошти у доларах!
Чому такі думки? На французів ніби ніхто не скаржився з приводу видачі. Але сама політка девалютизації банки ще у довоєнні часи примушує сумніватися у перспективах створення такого продукту.
курс продажу $ у касі - 37.57 - навіює такі думки
думаю навіть самі стійкі начальники відділень не втримаються щоб повиїдати всю валюту у касах
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 18:38
J написав:
курс продажу $ у касі - 37.57 - навіює такі думки
думаю навіть самі стійкі начальники відділень не втримаються щоб повиїдати всю валюту у касах
тут більш запитання а хто їм принесе по такому курсу
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 18:39
Банка надійна і тут би відкривали депо навіть за курсом вище ринкового
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Alexey_k9
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 18:50
Alexey_k9 написав:
Банка надійна і тут би відкривали депо навіть за курсом вище ринкового
Банк практикує стягнення оплати за зберігання валюти на рахунку. Ви готові до депозиту з від'ємною ставкою?
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 21:57
В них валюти більше ніж вдосталь, декілька разів приходив і знімав в рамках ліміту без передзамовлення, на продаж звичайно не має. Якби був конвертаційний депо то я б відкрив.
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antey718
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Додано: Суб 27 сер, 2022 18:02
Как написали выше , банк не продает валюту в отделениях вообще . Поэтому и курс 37,57 на продажу . Свои средства с карт в валюте вы получите без проблем . По поводу валютных депозитов . Когда звонил в банк , и спрашивал будет ли конвертационный депо , сказали , что у них вообще нет никаких депо на данный момент , ни валютных , ни гривневых. Тк что скорее всего и конвертационного тоже не будет .
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Batarejkin
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Додано: Нед 28 сер, 2022 20:06
Batarejkin написав:
банк не продает валюту в отделениях вообще .
у них вообще нет никаких депо на данный момент , ни валютных , ни гривневых.
скорее всего и конвертационного тоже не будет .
всьо жду, когда же они вообще всех клиентов-физлиц забанят
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flysoulfly
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Додано: Нед 28 сер, 2022 21:18
flysoulfly написав: Batarejkin написав:
банк не продает валюту в отделениях вообще .
у них вообще нет никаких депо на данный момент , ни валютных , ни гривневых.
скорее всего и конвертационного тоже не будет .
всьо жду, когда же они вообще всех клиентов-физлиц забанят
Напевно такий і був план: злити космічні бюджети на залучення нових клієнтів на NewCard та Ашанку, а тоді усіх забанити. Але не встигли набрати критичну масу.
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klug
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