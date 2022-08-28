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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 сер, 2022 00:39
klug написав: flysoulfly написав: Batarejkin написав:
банк не продает валюту в отделениях вообще .
у них вообще нет никаких депо на данный момент , ни валютных , ни гривневых.
скорее всего и конвертационного тоже не будет .
всьо жду, когда же они вообще всех клиентов-физлиц забанят
Напевно такий і був план: злити космічні бюджети на залучення нових клієнтів на NewCard та Ашанку, а тоді усіх забанити. Але не встигли набрати критичну масу.
украинский кейс Swedbank-а с элементами кейса дойчбанка ФОРУМ Commerzbank ?
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