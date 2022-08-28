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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 92939495

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
18%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
3
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 00:39

  klug написав:
  flysoulfly написав:
  Batarejkin написав:банк не продает валюту в отделениях вообще .

у них вообще нет никаких депо на данный момент , ни валютных , ни гривневых.

скорее всего и конвертационного тоже не будет .
всьо жду, когда же они вообще всех клиентов-физлиц забанят :?

Напевно такий і був план: злити космічні бюджети на залучення нових клієнтів на NewCard та Ашанку, а тоді усіх забанити. Але не встигли набрати критичну масу.
украинский кейс Swedbank-а с элементами кейса дойчбанка ФОРУМ Commerzbank ?
flysoulfly
 
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  #<1 ... 92939495
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