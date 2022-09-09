RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 93949596

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
18%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
3
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 11:38

А це тільки мені смски з 3D secure приходять не відразу а стабільно за 3+ хвилини? таке відчуття наче банк спеціально знущається :))))
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1000
З нами з: 04.03.15
Подякував: 203 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 17:25

  root написав:А це тільки мені смски з 3D secure приходять не відразу а стабільно за 3+ хвилини? таке відчуття наче банк спеціально знущається :))))

Всім. А як у вас газмяс і шаромига надсилає смс, биро? Там Укркард старається
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3068
З нами з: 05.05.21
Подякував: 190 раз.
Подякували: 565 раз.
 
Профіль
1
7
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 18:48

  Amethyst написав:газмяс і шаромига


для непродвинутих можна розшифровку? :))))

А якщо коротко то в інших банках трабл не спостерігав.
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1000
З нами з: 04.03.15
Подякував: 203 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 20:16

  root написав:
  Amethyst написав:газмяс і шаромига


для непродвинутих можна розшифровку? :))))

А якщо коротко то в інших банках трабл не спостерігав.

Укргазбанк та Глобус (якщо не помиляюсь))
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1175
З нами з: 22.04.20
Подякував: 55 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 20:29

  lloydbanksua написав:Укргазбанк та Глобус (якщо не помиляюсь))


Ух, унікальні екземплярчики :)))
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1000
З нами з: 04.03.15
Подякував: 203 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 09:29

Добрий день. Підкажіть, чи продає Укрсиб валюту на депозит в рамках ліміту? І чи був в когось вже позитивний досвід проведення такої операції? Чи просять додаткові комісії?
maksjustmaks
Аватар користувача
 
Повідомлень: 308
З нами з: 02.02.14
Подякував: 17 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 09:50

  maksjustmaks написав:Добрий день. Підкажіть, чи продає Укрсиб валюту на депозит в рамках ліміту? І чи був в когось вже позитивний досвід проведення такої операції? Чи просять додаткові комісії?

НІ, укрсиб в цю гру не грає
greenozon
 
Повідомлень: 14150
З нами з: 01.06.14
Подякував: 273 раз.
Подякували: 1307 раз.
 
Профіль
1
1
2
  #<1 ... 93949596
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramzes4 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (494)
09.09.2022 11:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.