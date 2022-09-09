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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 вер, 2022 11:38
А це тільки мені смски з 3D secure приходять не відразу а стабільно за 3+ хвилини? таке відчуття наче банк спеціально знущається
)))
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root
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Додано: Сер 07 вер, 2022 17:25
root написав:
А це тільки мені смски з 3D secure приходять не відразу а стабільно за 3+ хвилини? таке відчуття наче банк спеціально знущається
)))
Всім. А як у вас газмяс і шаромига надсилає смс, биро? Там Укркард старається
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Amethyst
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Додано: Сер 07 вер, 2022 18:48
Amethyst написав:
газмяс і шаромига
для непродвинутих можна розшифровку?
)))
А якщо коротко то в інших банках трабл не спостерігав.
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root
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Додано: Сер 07 вер, 2022 20:16
root написав: Amethyst написав:
газмяс і шаромига
для непродвинутих можна розшифровку?
)))
А якщо коротко то в інших банках трабл не спостерігав.
Укргазбанк та Глобус (якщо не помиляюсь))
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lloydbanksua
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Додано: Сер 07 вер, 2022 20:29
lloydbanksua написав:
Укргазбанк та Глобус (якщо не помиляюсь))
Ух, унікальні екземплярчики
))
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root
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 09:29
Добрий день. Підкажіть, чи продає Укрсиб валюту на депозит в рамках ліміту? І чи був в когось вже позитивний досвід проведення такої операції? Чи просять додаткові комісії?
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maksjustmaks
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 09:50
maksjustmaks написав:
Добрий день. Підкажіть, чи продає Укрсиб валюту на депозит в рамках ліміту? І чи був в когось вже позитивний досвід проведення такої операції? Чи просять додаткові комісії?
НІ, укрсиб в цю гру не грає
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greenozon
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