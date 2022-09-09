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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 93949596

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UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
18%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
3
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 11:38

А це тільки мені смски з 3D secure приходять не відразу а стабільно за 3+ хвилини? таке відчуття наче банк спеціально знущається :))))
root
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 17:25

  root написав:А це тільки мені смски з 3D secure приходять не відразу а стабільно за 3+ хвилини? таке відчуття наче банк спеціально знущається :))))

Всім. А як у вас газмяс і шаромига надсилає смс, биро? Там Укркард старається
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 18:48

  Amethyst написав:газмяс і шаромига


для непродвинутих можна розшифровку? :))))

А якщо коротко то в інших банках трабл не спостерігав.
root
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 20:16

  root написав:
  Amethyst написав:газмяс і шаромига


для непродвинутих можна розшифровку? :))))

А якщо коротко то в інших банках трабл не спостерігав.

Укргазбанк та Глобус (якщо не помиляюсь))
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 20:29

  lloydbanksua написав:Укргазбанк та Глобус (якщо не помиляюсь))


Ух, унікальні екземплярчики :)))
root
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 09:29

Добрий день. Підкажіть, чи продає Укрсиб валюту на депозит в рамках ліміту? І чи був в когось вже позитивний досвід проведення такої операції? Чи просять додаткові комісії?
maksjustmaks
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 09:50

  maksjustmaks написав:Добрий день. Підкажіть, чи продає Укрсиб валюту на депозит в рамках ліміту? І чи був в когось вже позитивний досвід проведення такої операції? Чи просять додаткові комісії?

НІ, укрсиб в цю гру не грає
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 13:26

  maksjustmaks написав:Добрий день. Підкажіть, чи продає Укрсиб валюту на депозит в рамках ліміту? І чи був в когось вже позитивний досвід проведення такої операції? Чи просять додаткові комісії?

Всі відповіді тут:
Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
https://mustbe.ml/tables/club50k
Не задавайте одне й теж питання на всіх гілках форуму.
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 13:58

Ще є такий варіант гри

https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
greenozon
 
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