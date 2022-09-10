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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 вер, 2022 17:19
Цікава стаття - автори тримають руку на пульсі ринку. Навіть пишуть, що Січ у зоні ризику, біда, що на складання рейтингу там вже два тижні була ТА.
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klug
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