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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 94959697

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
18%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
3
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 17:19

  greenozon написав:банк в топі
https://mind.ua/publications/20246130-t ... ankiv-2022

Цікава стаття - автори тримають руку на пульсі ринку. Навіть пишуть, що Січ у зоні ризику, біда, що на складання рейтингу там вже два тижні була ТА.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 21:17

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Доброго вечора всім!

На Хiaomi стоїть клон Сібаса. Як зробити щоб СМС приходили в клон, а не на фінансовий номер? В лічку, пліз. З війною забувся як робити це(( + новий телефон...
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 21:26

  jay2004 написав:Доброго вечора всім!

На Хiaomi стоїть клон Сібаса. Як зробити щоб СМС приходили в клон, а не на фінансовий номер? В лічку, пліз. З війною забувся як робити це(( + новий телефон...

пуши включить и делов.СМС придет если приложение или вайбер не включены.Ну еще торможение-конек банка)
Мизантрóп
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  #<1 ... 94959697
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