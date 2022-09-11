greenozon написав:банк в топі
https://mind.ua/publications/20246130-t ... ankiv-2022
Цікава стаття - автори тримають руку на пульсі ринку. Навіть пишуть, що Січ у зоні ризику, біда, що на складання рейтингу там вже два тижні була ТА.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 вер, 2022 17:19
Цікава стаття - автори тримають руку на пульсі ринку. Навіть пишуть, що Січ у зоні ризику, біда, що на складання рейтингу там вже два тижні була ТА.
Додано: Нед 11 вер, 2022 21:17
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Доброго вечора всім!
На Хiaomi стоїть клон Сібаса. Як зробити щоб СМС приходили в клон, а не на фінансовий номер? В лічку, пліз. З війною забувся як робити це(( + новий телефон...
Додано: Нед 11 вер, 2022 21:26
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