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Обслуговування в українських
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 94959697

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UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
18%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
3
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 17:19

  greenozon написав:банк в топі
https://mind.ua/publications/20246130-t ... ankiv-2022

Цікава стаття - автори тримають руку на пульсі ринку. Навіть пишуть, що Січ у зоні ризику, біда, що на складання рейтингу там вже два тижні була ТА.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 21:17

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Доброго вечора всім!

На Хiaomi стоїть клон Сібаса. Як зробити щоб СМС приходили в клон, а не на фінансовий номер? В лічку, пліз. З війною забувся як робити це(( + новий телефон...
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 21:26

  jay2004 написав:Доброго вечора всім!

На Хiaomi стоїть клон Сібаса. Як зробити щоб СМС приходили в клон, а не на фінансовий номер? В лічку, пліз. З війною забувся як робити це(( + новий телефон...

пуши включить и делов.СМС придет если приложение или вайбер не включены.Ну еще торможение-конек банка)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 19:34

jay2004
1 приложение позволяет получать пуши для двух акаунтов.
Для этого войдите в него с нужным № тел.
Когда понядобятся пуши для второго акаунта - войдите с его № тел.
И так можете чередовать.
У меня на Redmi 4x так живут 4 акаунта :)
ВIВ
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 18:11

Кілька днів тому знадобилося зняти за кордоном досить велику (відносно теперішніх лімітів) суму готівки в євро. Тож, в хід пійшли картки всіх банків, що були в наявності, не дивлячись на умови (ну, майже, бо зовсім відбиті варіанти з купою комісій за конвертацію і зняття одночасно всеж не пробував). Зараз, коли операції вже всі провелися, можу зробити деякі висновки.

Хто не закрив NEW CARD після скасування відомих програм лояльності, можуть надати картці друге життя. Бо банк виявився на другому місці в рейтингу найменш жадібних банків, і є підозра, що його законне місце -- перше, із доволі значним відривом, бо зараз його обійшов лише Альфа-Банк, якого навряд-чи можна запідозрити у відсутності жадібності, а скоріш за все такий видатний результат вийшов внаслідок якогось збою.

Загальний рейтинг такий (в бік збільшення жадібності): Альфа (вайт), Укрсіббанк (NEW CARD ZKP), Монобанк, Приватбанк (Універсальна), ПУМБ (всекарта), А-банк (універсальна) і "антілідер" - "Власний рахунок".
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 22:27

Можем сравнить

Тоже снимал евро с NewCard. Вот сухая статистика:
2022-08-23 38.2954 УкрСиб 9573.85 = 250 EUR
2022-08-25 38.4190 УкрСиб 1920.95 = 50 EUR
2022-08-31 38.6250 УкрСиб 9656.25 = 250 EUR
2022-09-01 39.9560 УкрСиб 1997.80 = 50 EUR


Первая колонка - дата, вторая - эффективный (с учетом комиссии) курс, четвертая - сумма в гривнах, пятая - сумма в евро.

Для сравнения результаты снятия своих средств с евровой Универсалки Привата:
2022-08-23 38.8060 Privat 11641.79 = 300 EUR
2022-08-31 38.9513 Privat 11685.40 = 300 EUR
octopus
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