jay2004 1 приложение позволяет получать пуши для двух акаунтов. Для этого войдите в него с нужным № тел. Когда понядобятся пуши для второго акаунта - войдите с его № тел. И так можете чередовать. У меня на Redmi 4x так живут 4 акаунта
Кілька днів тому знадобилося зняти за кордоном досить велику (відносно теперішніх лімітів) суму готівки в євро. Тож, в хід пійшли картки всіх банків, що були в наявності, не дивлячись на умови (ну, майже, бо зовсім відбиті варіанти з купою комісій за конвертацію і зняття одночасно всеж не пробував). Зараз, коли операції вже всі провелися, можу зробити деякі висновки.
Хто не закрив NEW CARD після скасування відомих програм лояльності, можуть надати картці друге життя. Бо банк виявився на другому місці в рейтингу найменш жадібних банків, і є підозра, що його законне місце -- перше, із доволі значним відривом, бо зараз його обійшов лише Альфа-Банк, якого навряд-чи можна запідозрити у відсутності жадібності, а скоріш за все такий видатний результат вийшов внаслідок якогось збою.
Загальний рейтинг такий (в бік збільшення жадібності): Альфа (вайт), Укрсіббанк (NEW CARD ZKP), Монобанк, Приватбанк (Універсальна), ПУМБ (всекарта), А-банк (універсальна) і "антілідер" - "Власний рахунок".