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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 жов, 2022 14:08
не ліміти, а коміс банк піднімає, знайшов нове джерело доходів!
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greenozon
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Додано: Пон 24 жов, 2022 14:45
Howl написав:
Указаны месячные лимиты снятия наличных.
Есть информация из двух разных источников, что это либо дневной лимит, либо на одну операцию снятия.
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Ferlakur
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Додано: Пон 24 жов, 2022 16:02
Получается без комиса будет: 5 в своем банкомате, 5 в чужом и 2 в кассе= 12 тыс?
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demichh
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Додано: Пон 24 жов, 2022 21:05
Ferlakur написав:
Есть информация из двух разных источников, что это либо дневной лимит, либо на одну операцию снятия.
Я взял информацию с "железного" источника. По новостной ссылке про изменения тарифов, есть ссылка на новые тарифы, которые действуют с 1 декабря, и там сноска 25:
УкрСиббанк написав:Якщо сума отриманої готівки, за календарний місяць перевищила вказане порогове значення, здійснюється нарахування комісії на суму такого перевищення. Комісія нараховується автоматично в день обробки операції по картковому Рахунку. Комісія розраховується виходячи з усіх сум отриманої готівки проведених по рахунку в календарному місяці в якому відбувається такий розрахунок.
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Howl
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