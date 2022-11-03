Ferlakur написав:Есть информация из двух разных источников, что это либо дневной лимит, либо на одну операцию снятия.
Я взял информацию с "железного" источника. По новостной ссылке про изменения тарифов, есть ссылка на новые тарифы, которые действуют с 1 декабря, и там сноска 25:
УкрСиббанк написав:Якщо сума отриманої готівки, за календарний місяць перевищила вказане порогове значення, здійснюється нарахування комісії на суму такого перевищення. Комісія нараховується автоматично в день обробки операції по картковому Рахунку. Комісія розраховується виходячи з усіх сум отриманої готівки проведених по рахунку в календарному місяці в якому відбувається такий розрахунок.