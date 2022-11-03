RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 95969798

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
18%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
3
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 14:08

не ліміти, а коміс банк піднімає, знайшов нове джерело доходів! :)
greenozon
 
Повідомлень: 14352
З нами з: 01.06.14
Подякував: 276 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 14:45

  Howl написав:Указаны месячные лимиты снятия наличных.

Есть информация из двух разных источников, что это либо дневной лимит, либо на одну операцию снятия.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4337
З нами з: 14.10.08
Подякував: 272 раз.
Подякували: 271 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 16:02

Получается без комиса будет: 5 в своем банкомате, 5 в чужом и 2 в кассе= 12 тыс?
demichh
 
Повідомлень: 2785
З нами з: 09.12.10
Подякував: 144 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 21:05

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  Ferlakur написав:Есть информация из двух разных источников, что это либо дневной лимит, либо на одну операцию снятия.
Я взял информацию с "железного" источника. По новостной ссылке про изменения тарифов, есть ссылка на новые тарифы, которые действуют с 1 декабря, и там сноска 25:
УкрСиббанк написав:Якщо сума отриманої готівки, за календарний місяць перевищила вказане порогове значення, здійснюється нарахування комісії на суму такого перевищення. Комісія нараховується автоматично в день обробки операції по картковому Рахунку. Комісія розраховується виходячи з усіх сум отриманої готівки проведених по рахунку в календарному місяці в якому відбувається такий розрахунок.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4940
З нами з: 08.03.18
Подякував: 506 раз.
Подякували: 914 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 21:41

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Банк запрошує до тестування оновленого сайту. Розіграш сертифікатів 2 грудня.
https://ukrsibbank.com/lpage/100015-2/
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4940
З нами з: 08.03.18
Подякував: 506 раз.
Подякували: 914 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 22:41

Злегка перероблена головна та підвал - це і є "новий сайт" чи я кудись не туди дивлюся? Якби спеціально не придивлявся, то б і не помітив "оновлення".
klug
 
Повідомлень: 7660
З нами з: 18.08.14
Подякував: 320 раз.
Подякували: 1079 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 95969798
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Lost і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.