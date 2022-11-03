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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 95969798

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
18%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
3
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 14:08

не ліміти, а коміс банк піднімає, знайшов нове джерело доходів! :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 14:45

  Howl написав:Указаны месячные лимиты снятия наличных.

Есть информация из двух разных источников, что это либо дневной лимит, либо на одну операцию снятия.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 16:02

Получается без комиса будет: 5 в своем банкомате, 5 в чужом и 2 в кассе= 12 тыс?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 21:05

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  Ferlakur написав:Есть информация из двух разных источников, что это либо дневной лимит, либо на одну операцию снятия.
Я взял информацию с "железного" источника. По новостной ссылке про изменения тарифов, есть ссылка на новые тарифы, которые действуют с 1 декабря, и там сноска 25:
УкрСиббанк написав:Якщо сума отриманої готівки, за календарний місяць перевищила вказане порогове значення, здійснюється нарахування комісії на суму такого перевищення. Комісія нараховується автоматично в день обробки операції по картковому Рахунку. Комісія розраховується виходячи з усіх сум отриманої готівки проведених по рахунку в календарному місяці в якому відбувається такий розрахунок.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 21:41

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Банк запрошує до тестування оновленого сайту. Розіграш сертифікатів 2 грудня.
https://ukrsibbank.com/lpage/100015-2/
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 22:41

Злегка перероблена головна та підвал - це і є "новий сайт" чи я кудись не туди дивлюся? Якби спеціально не придивлявся, то б і не помітив "оновлення".
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 23:02

А якже картинки жахливі(вагою і на вигляд) на всю сторінку? :mrgreen:
root
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