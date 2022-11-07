UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 жов, 2022 14:08
не ліміти, а коміс банк піднімає, знайшов нове джерело доходів!
greenozon
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Додано: Пон 24 жов, 2022 14:45
Howl написав:
Указаны месячные лимиты снятия наличных.
Есть информация из двух разных источников, что это либо дневной лимит, либо на одну операцию снятия.
Ferlakur
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Додано: Пон 24 жов, 2022 16:02
Получается без комиса будет: 5 в своем банкомате, 5 в чужом и 2 в кассе= 12 тыс?
demichh
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Додано: Пон 24 жов, 2022 21:05
Ferlakur написав:
Есть информация из двух разных источников, что это либо дневной лимит, либо на одну операцию снятия.
Я взял информацию с "железного" источника. По новостной ссылке про изменения тарифов, есть ссылка на новые тарифы, которые действуют с 1 декабря, и там сноска 25:
УкрСиббанк написав:Якщо сума отриманої готівки, за календарний місяць перевищила вказане порогове значення, здійснюється нарахування комісії на суму такого перевищення. Комісія нараховується автоматично в день обробки операції по картковому Рахунку. Комісія розраховується виходячи з усіх сум отриманої готівки проведених по рахунку в календарному місяці в якому відбувається такий розрахунок.
Howl
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Додано: Чет 03 лис, 2022 21:41
Банк запрошує до тестування оновленого сайту. Розіграш сертифікатів 2 грудня.
https://ukrsibbank.com/lpage/100015-2/
Howl
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Додано: Чет 03 лис, 2022 22:41
Злегка перероблена головна та підвал - це і є "новий сайт" чи я кудись не туди дивлюся? Якби спеціально не придивлявся, то б і не помітив "оновлення".
klug
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Додано: Суб 05 лис, 2022 23:09
Вернадського та Сковороду не поважають
cohan
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Додано: Пон 07 лис, 2022 22:12
А тут можна поповнити Ньюшку в касі на 100т, та заСЕПити в інший банк? Все без коміса,звичайно.
По тарифам,начебто, можна,але боюсь десь чогось недогледів ...
Востаннє редагувалось
novichok
в Пон 07 лис, 2022 22:14, всього редагувалось 1 раз.
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