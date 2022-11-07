|
|
UKRSIBBANK BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 лис, 2022 22:25
novichok, до 15к грн включительно можно пополнить в кассе, свыше — необходимо за ордером к менеджеру и потом уже с ним в кассе.
Сумма в 5-ть раз меньше, всё нормально без %. После кассы уже средства распределял на необходимые счета.
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 4954
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 506 раз.
- Подякували: 921 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему