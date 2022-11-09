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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 96979899

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
18%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
3
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 22:25

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

novichok, до 15к грн включительно можно пополнить в кассе, свыше — необходимо за ордером к менеджеру и потом уже с ним в кассе.
Сумма в 5-ть раз меньше, всё нормально без %. После кассы уже средства распределял на необходимые счета.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 16:33

  novichok написав:А тут можна поповнити Ньюшку в касі (або банкоматі, чи є різниця?) на 100т, та заСЕПити в інший банк? Все без коміса,звичайно.
По тарифам,начебто, можна,але боюсь десь чогось недогледів ...

Можно, все бесплатно, но от 150К включается внутренний финмон.
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 17:11

  la9 написав:
  novichok написав:А тут можна поповнити Ньюшку в касі (або банкоматі, чи є різниця?) на 100т, та заСЕПити в інший банк? Все без коміса,звичайно.
По тарифам,начебто, можна,але боюсь десь чогось недогледів ...

Можно, все бесплатно, но от 150К включается внутренний финмон.

150к за місяць?
novichok
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