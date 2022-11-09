novichok, до 15к грн включительно можно пополнить в кассе, свыше — необходимо за ордером к менеджеру и потом уже с ним в кассе.
Сумма в 5-ть раз меньше, всё нормально без %. После кассы уже средства распределял на необходимые счета.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 лис, 2022 22:25
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
novichok, до 15к грн включительно можно пополнить в кассе, свыше — необходимо за ордером к менеджеру и потом уже с ним в кассе.
Сумма в 5-ть раз меньше, всё нормально без %. После кассы уже средства распределял на необходимые счета.
Додано: Сер 09 лис, 2022 16:33
Додано: Сер 09 лис, 2022 17:11
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