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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 лис, 2022 22:25
novichok, до 15к грн включительно можно пополнить в кассе, свыше — необходимо за ордером к менеджеру и потом уже с ним в кассе.
Сумма в 5-ть раз меньше, всё нормально без %. После кассы уже средства распределял на необходимые счета.
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Додано: Сер 09 лис, 2022 16:33
novichok написав:
А тут можна поповнити Ньюшку в касі (або банкоматі, чи є різниця?) на 100т, та заСЕПити в інший банк? Все без коміса,звичайно.
По тарифам,начебто, можна,але боюсь десь чогось недогледів ...
Можно, все бесплатно, но от 150К включается внутренний финмон.
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la9
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Додано: Сер 09 лис, 2022 17:11
la9 написав: novichok написав:
А тут можна поповнити Ньюшку в касі (або банкоматі, чи є різниця?) на 100т, та заСЕПити в інший банк? Все без коміса,звичайно.
По тарифам,начебто, можна,але боюсь десь чогось недогледів ...
Можно, все бесплатно, но от 150К включается внутренний финмон.
150к за місяць?
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novichok
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Додано: Сер 09 лис, 2022 19:31
novichok написав: la9 написав: novichok написав:
А тут можна поповнити Ньюшку в касі (або банкоматі, чи є різниця?) на 100т, та заСЕПити в інший банк? Все без коміса,звичайно.
По тарифам,начебто, можна,але боюсь десь чогось недогледів ...
Можно, все бесплатно, но от 150К включается внутренний финмон.
150к за місяць?
скорее всего да
втятнут на НьюКард с чужих карт точно лимит на мес, нестандартный какой-то, то ли 215 то ли 195...
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cohan
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Додано: Чет 10 лис, 2022 14:58
cohan написав:
втятнут на НьюКард с чужих карт точно лимит на мес, нестандартный какой-то, то ли 215 то ли 195...
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mustbe
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