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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 96979899

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
18%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
3
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 22:25

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

novichok, до 15к грн включительно можно пополнить в кассе, свыше — необходимо за ордером к менеджеру и потом уже с ним в кассе.
Сумма в 5-ть раз меньше, всё нормально без %. После кассы уже средства распределял на необходимые счета.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 16:33

  novichok написав:А тут можна поповнити Ньюшку в касі (або банкоматі, чи є різниця?) на 100т, та заСЕПити в інший банк? Все без коміса,звичайно.
По тарифам,начебто, можна,але боюсь десь чогось недогледів ...

Можно, все бесплатно, но от 150К включается внутренний финмон.
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 17:11

  la9 написав:
  novichok написав:А тут можна поповнити Ньюшку в касі (або банкоматі, чи є різниця?) на 100т, та заСЕПити в інший банк? Все без коміса,звичайно.
По тарифам,начебто, можна,але боюсь десь чогось недогледів ...

Можно, все бесплатно, но от 150К включается внутренний финмон.

150к за місяць?
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 19:31

  novichok написав:
  la9 написав:
  novichok написав:А тут можна поповнити Ньюшку в касі (або банкоматі, чи є різниця?) на 100т, та заСЕПити в інший банк? Все без коміса,звичайно.
По тарифам,начебто, можна,але боюсь десь чогось недогледів ...

Можно, все бесплатно, но от 150К включается внутренний финмон.

150к за місяць?


скорее всего да
втятнут на НьюКард с чужих карт точно лимит на мес, нестандартный какой-то, то ли 215 то ли 195...
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 14:58

  cohan написав:втятнут на НьюКард с чужих карт точно лимит на мес, нестандартный какой-то, то ли 215 то ли 195...

220
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 11:55

З 21 листопада до 23 грудня 2022 року UKRSIBBANK BNP Paribas Group проводить спеціальну акцію для нових клієнтів, в рамках якої повертає 10% кешбеку з New Card за офлайн та онлайн розрахунки.
https://ukrsibbank.com/news-post/ukrsib ... -new-card/
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 12:04

  lara_08 написав:З 21 листопада до 23 грудня 2022 року UKRSIBBANK BNP Paribas Group проводить спеціальну акцію для нових клієнтів, в рамках якої повертає 10% кешбеку з New Card за офлайн та онлайн розрахунки.


Супер! я на початку року став їхнім клієнтом тільки із за цієї заманухи. Потім банк відключив це на початку війни. А тепер я в прольоті? :(
root
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 12:19

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

5.4. Не відповідають умовам та не рахуються при нарахуванні кешбеку:
5.5.6. Покупки в онлайн-казино, електронні гаманці та квазі-кеш. Транзакції за
МСС-кодами, які входять в перелік заборонених, а саме: 6050, 6051, 9754, 6011, 0763, 1520, 1711,1731, 1740, 1750, 1761, 1771, 1799, 2741, 2791, 2842, 4011, 4111, 4214, 4215, 4225, 4814, 4816, 4821,
4829, 4900, 5013, 5021, 5039, 5044, 5045, 5046, 5047, 5051, 5065, 5072, 5074, 5085, 5111, 5169, 5933,5935, 5961-5969, 6010, 6012, 6022, 6023, 6025, 6026, 6028, 6211, 6300, 6513, 6540, 7261, 7273, 7276,7277, 7278, 7299, 7311, 7321, 7338, 7339, 7342, 7361, 7372, 7375, 7802, 7392, 7393, 7394, 7399, 7523,7622, 7623, 7692, 7699, 7994, 7995, 8111, 8211, 8220, 8241, 8244, 8249, 8299, 8351, 8398, 8641, 8651,8661, 8675, 8699, 8734, 8911, 8931, 8999, 9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402, 9405,9405, 9751, 9752
https://ukrsibbank.com/wp-content/uploa ... cember.pdf
Не окэшбэчивается:Комуналка 4900, билеты 4011, мобильные- интернет 4814.
Что еще из нужного?
А это что такое?: "Банк має право виплачувати кешбек шляхом нарахування балів в програмі винагород Екстра більше»"
Шо, и не деньгами?
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 12:32

  root написав:
  lara_08 написав:З 21 листопада до 23 грудня 2022 року UKRSIBBANK BNP Paribas Group проводить спеціальну акцію для нових клієнтів, в рамках якої повертає 10% кешбеку з New Card за офлайн та онлайн розрахунки.


Супер! я на початку року став їхнім клієнтом тільки із за цієї заманухи. Потім банк відключив це на початку війни. А тепер я в прольоті? :(


хакніть банк - закрийте і відкрийте заново!
greenozon
 
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