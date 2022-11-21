novichok, до 15к грн включительно можно пополнить в кассе, свыше — необходимо за ордером к менеджеру и потом уже с ним в кассе.
Сумма в 5-ть раз меньше, всё нормально без %. После кассы уже средства распределял на необходимые счета.
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Додано: Пон 07 лис, 2022 22:25
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
novichok, до 15к грн включительно можно пополнить в кассе, свыше — необходимо за ордером к менеджеру и потом уже с ним в кассе.
Сумма в 5-ть раз меньше, всё нормально без %. После кассы уже средства распределял на необходимые счета.
Додано: Сер 09 лис, 2022 16:33
Додано: Сер 09 лис, 2022 17:11
Додано: Сер 09 лис, 2022 19:31
скорее всего да
втятнут на НьюКард с чужих карт точно лимит на мес, нестандартный какой-то, то ли 215 то ли 195...
Додано: Чет 10 лис, 2022 14:58
Додано: Пон 21 лис, 2022 11:55
З 21 листопада до 23 грудня 2022 року UKRSIBBANK BNP Paribas Group проводить спеціальну акцію для нових клієнтів, в рамках якої повертає 10% кешбеку з New Card за офлайн та онлайн розрахунки.
Додано: Пон 21 лис, 2022 12:04
Супер! я на початку року став їхнім клієнтом тільки із за цієї заманухи. Потім банк відключив це на початку війни. А тепер я в прольоті?
Додано: Пон 21 лис, 2022 12:19
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
5.4. Не відповідають умовам та не рахуються при нарахуванні кешбеку:
5.5.6. Покупки в онлайн-казино, електронні гаманці та квазі-кеш. Транзакції за
МСС-кодами, які входять в перелік заборонених, а саме: 6050, 6051, 9754, 6011, 0763, 1520, 1711,1731, 1740, 1750, 1761, 1771, 1799, 2741, 2791, 2842, 4011, 4111, 4214, 4215, 4225, 4814, 4816, 4821,
4829, 4900, 5013, 5021, 5039, 5044, 5045, 5046, 5047, 5051, 5065, 5072, 5074, 5085, 5111, 5169, 5933,5935, 5961-5969, 6010, 6012, 6022, 6023, 6025, 6026, 6028, 6211, 6300, 6513, 6540, 7261, 7273, 7276,7277, 7278, 7299, 7311, 7321, 7338, 7339, 7342, 7361, 7372, 7375, 7802, 7392, 7393, 7394, 7399, 7523,7622, 7623, 7692, 7699, 7994, 7995, 8111, 8211, 8220, 8241, 8244, 8249, 8299, 8351, 8398, 8641, 8651,8661, 8675, 8699, 8734, 8911, 8931, 8999, 9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402, 9405,9405, 9751, 9752
Не окэшбэчивается:Комуналка 4900, билеты 4011, мобильные- интернет 4814.
Что еще из нужного?
А это что такое?: "Банк має право виплачувати кешбек шляхом нарахування балів в програмі винагород Екстра більше»"
Шо, и не деньгами?
Додано: Пон 21 лис, 2022 12:32
хакніть банк - закрийте і відкрийте заново!
Додано: Пон 21 лис, 2022 13:40
На момент акции не должно быть активных счетов, а счета в Укрсибе долго закрывают( по-моему дней через 45 после подачи заявления на закрытие счета).
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