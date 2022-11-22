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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 лис, 2022 13:55
Самир сможет правильно переоткрыть?
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Додано: Пон 21 лис, 2022 19:45
иэх, все же надо было закрывать (
и сертификатами не особо затаришься (
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Додано: Вів 22 лис, 2022 03:13
lel написав:
Не окэшбэчивается:Комуналка 4900, билеты 4011, мобильные- интернет 4814.
Что еще из нужного?
А это что такое?
муть и та на месяц,подождем
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