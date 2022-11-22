|
|
|
UKRSIBBANK BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 лис, 2022 13:55
Самир сможет правильно переоткрыть?
-
Amid
-
-
- Повідомлень: 1755
- З нами з: 12.06.08
- Подякував: 214 раз.
- Подякували: 317 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 21 лис, 2022 19:45
иэх, все же надо было закрывать (
и сертификатами не особо затаришься (
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 4785
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 386 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 лис, 2022 03:13
lel написав:
Не окэшбэчивается:Комуналка 4900, билеты 4011, мобильные- интернет 4814.
Что еще из нужного?
А это что такое?
муть и та на месяц,для топлива и Сильпо разве что.Подождем
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 7275
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1481 раз.
- Подякували: 1417 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Вів 22 лис, 2022 14:02
Вопрос по кешбеку - должна ли приходить СМС о подключении, как раньше?
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 1237
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 58 раз.
- Подякували: 127 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 лис, 2022 14:17
lloydbanksua написав:
Вопрос по кешбеку - должна ли приходить СМС о подключении, как раньше?
Не приходила. Писал в чате. Требовал конкретный ответ- участвую или нет. Заодно и переключил на Стар инфо без+
-
lel
-
-
- Повідомлень: 3255
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 1081 раз.
- Подякували: 374 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 лис, 2022 14:25
lel написав: lloydbanksua написав:
Вопрос по кешбеку - должна ли приходить СМС о подключении, как раньше?
Не приходила. Писал в чате. Требовал конкретный ответ- участвую или нет. Заодно и переключил на Стар инфо без+
Мне тоже не приходила, поэтому и спрашиваю. У горячки нет смысла и спрашивать, они за акцию и не в курсе.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 1237
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 58 раз.
- Подякували: 127 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|