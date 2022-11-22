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Обслуговування в українських
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9899100101>

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UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
18%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
3
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 13:55

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Самир сможет правильно переоткрыть?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 14:21

Ну шож, обломчик :(
root
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 14:36

Пришел оформить новую ньюшку, сотрудники впервые слышат об акции :mrgreen:
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 19:45

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

иэх, все же надо было закрывать (

и сертификатами не особо затаришься (
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 03:13

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  lel написав:Не окэшбэчивается:Комуналка 4900, билеты 4011, мобильные- интернет 4814.
Что еще из нужного?
А это что такое?
муть и та на месяц,для топлива и Сильпо разве что.Подождем
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 14:02

Вопрос по кешбеку - должна ли приходить СМС о подключении, как раньше?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 14:17

  lloydbanksua написав:Вопрос по кешбеку - должна ли приходить СМС о подключении, как раньше?

Не приходила. Писал в чате. Требовал конкретный ответ- участвую или нет. Заодно и переключил на Стар инфо без+
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 14:25

  lel написав:
  lloydbanksua написав:Вопрос по кешбеку - должна ли приходить СМС о подключении, как раньше?

Не приходила. Писал в чате. Требовал конкретный ответ- участвую или нет. Заодно и переключил на Стар инфо без+

Мне тоже не приходила, поэтому и спрашиваю. У горячки нет смысла и спрашивать, они за акцию и не в курсе.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 22:23

lloydbanksua
І мені також не приходила. У гарячки питав двічі, вчора та сьогодні, вони за акцию взнали від мене, перепитували в когось далі, казали має прийти смс протягом доби. Доба пройшла, написав в чат в додатку, поки чекаю на відповідь, там це не швидко, бувало відповідали і через декілька годин.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 22:50

  alibob написав:написав в чат в додатку, поки чекаю на відповідь, там це не швидко, бувало відповідали і через декілька годин.

Вчора, якимось дивом, додзвонилися мені аж в Херсонську область. Саме запитували чи задоволений клієнт (я) якістю чату. Рідні тижнями не додзвоняться, а від банку не сховаєшся навіть в окупації. :D
novichok
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