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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 лис, 2022 13:55
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Самир сможет правильно переоткрыть?
Додано: Пон 21 лис, 2022 19:45
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
иэх, все же надо было закрывать (
и сертификатами не особо затаришься (
Додано: Вів 22 лис, 2022 03:13
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Додано: Вів 22 лис, 2022 14:02
Вопрос по кешбеку - должна ли приходить СМС о подключении, как раньше?
Додано: Вів 22 лис, 2022 14:17
Додано: Вів 22 лис, 2022 14:25
Мне тоже не приходила, поэтому и спрашиваю. У горячки нет смысла и спрашивать, они за акцию и не в курсе.
Додано: Вів 22 лис, 2022 22:23
lloydbanksua
І мені також не приходила. У гарячки питав двічі, вчора та сьогодні, вони за акцию взнали від мене, перепитували в когось далі, казали має прийти смс протягом доби. Доба пройшла, написав в чат в додатку, поки чекаю на відповідь, там це не швидко, бувало відповідали і через декілька годин.
Додано: Вів 22 лис, 2022 22:50
Вчора, якимось дивом, додзвонилися мені аж в Херсонську область. Саме запитували чи задоволений клієнт (я) якістю чату. Рідні тижнями не додзвоняться, а від банку не сховаєшся навіть в окупації.
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