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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 лис, 2022 00:00
novichok написав: alibob написав:
написав в чат в додатку, поки чекаю на відповідь, там це не швидко, бувало відповідали і через декілька годин.
Вчора, якимось дивом, додзвонилися мені аж в Херсонську область. Саме запитували чи задоволений клієнт (я) якістю чату. Рідні тижнями не додзвоняться, а від банку не сховаєшся навіть в окупації.
Там дзвонить не банк, а підрядник. Мені якось дзвонили кілька днів 18-20 дзвінків на день.
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