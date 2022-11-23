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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9899100101

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
18%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
3
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 00:00

  novichok написав:
  alibob написав:написав в чат в додатку, поки чекаю на відповідь, там це не швидко, бувало відповідали і через декілька годин.

Вчора, якимось дивом, додзвонилися мені аж в Херсонську область. Саме запитували чи задоволений клієнт (я) якістю чату. Рідні тижнями не додзвоняться, а від банку не сховаєшся навіть в окупації. :D

Там дзвонить не банк, а підрядник. Мені якось дзвонили кілька днів 18-20 дзвінків на день.
klug
 
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  #<1 ... 9899100101
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