lel написав:А это что такое?: "Банк має право виплачувати кешбек шляхом нарахування балів в програмі винагород Екстра більше»" Шо, и не деньгами?
т.е. ,я правильно понимаю? - это и есть главное в данной акции?
Було ще на минулій акції, але не застосовувалось. Нараховувалось грошима.
А взагалі-то класна "плата" за лояльність вийшла. Я, з моменту скасування старої програми лояльності, закривати картку не став, і продовжую отримувати надхождення на неї, хоча міг би використати для цього якусь з багатьох інших карток. А тепер не зможу скористатись цією програмою. Швидше за все, я все одно не зміг би, але факт.
Додам трошки. СМС не було і не буде. Ця акція інша - відповідь в чаті після більш ніж добового очікування. Щодо додавання картки в МС Більше - автоматично не додалася. Спроба додати вручну в кабіні МС Більше не проходить - код від банку приходить, вставити його нікуди. Різні браузери і з телефона і з компа. ГЛ банку проблем не бачить. ГЛ МС відповіла, що проблема в тому, що банк після надсилання СМС клієнту має надіслати на сайт СМ Більше форму з 3Д секюр для вставляння цього коду, а він її не надсилає. Проблемі вже більше місяця, вирішують спеціалісти з обох боків.